Sagunt instal·larà un sistema d’alerta primerenca enfront de les inundacions

“Sagunt es posarà en el nivell més alt de la digitalització en la gestió del cicle integral de l’aigua”. Així resumixen el resultat esperat dels projectes impulsats per Aigües de Sagunt en la capital del Camp de Morvedre, gràcies en gran manera a les milionàries subvencions europees.

L’adquisició de les llicències per a la implantació de programari (1,1 milions d’euros), la sensorització de les xarxes d’aigua potable i clavegueram (588.000 euros) o el subministrament de manòmetres per a monitorar les pressions (28.000 euros) formen part d’este projecte DigitaMed, al qual encara caldria unir la inversió d’1,8 milions per a la modernització de més de 15.000 comptadors domiciliaris.

Entre totes estes mesures destaca especialment la implantació d’un sistema d’alerta primerenca enfront de les inundacions provocades per episodis de pluges intenses. Segons expliquen des de la companyia, constituïda fa més de 15 anys per l’Ajuntament de Sagunt i Aigües de València, “el monitoratge de la xarxa de proveïment ja s’ha treballat, enfocat especialment a la detecció de fuites, però en el clavegueram és més nou”.

Alçament topogràfic

Estes mateixes fonts afigen que “un primer pas va ser l’alçament topogràfic del sistema d’aigües residuals”, del qual només van quedar pendents els polígons de Parc Sagunt i Camí la Mar, que ara també es realitzaran per a completar la informació cartogràfica de tota la ciutat. Posteriorment, s’instal·laran més de 40 sensors, ideats fonamentalment per a controlar possibles col·lapses en la xarxa durant fenòmens de pluja.

Cotxes coberts per l’aigua en un temporal fa quasi una dècada / Daniel Tortajada

Este sistema d’alerta primerenca detectarà bloquejos i obstruccions en la xarxa per a dur a terme una “neteja eficient” segons les necessitats, un aspecte que ara depén, segons admeten des d’Aigües de Sagunt, de “plans arbitraris”. A més, esta sensorització permetrà monitorar els corrents paràsits i les infiltracions en els col·lectors, “tan freqüents en el clavegueram de les poblacions costaneres amb un nivell freàtic molt alt”, afigen.

Pluviòmetres d’alta precisió

Estes mesures aniran acompanyades de dos estacions meteorològiques, proveïdes de pluviòmetres d’alta precisió, entre altres instruments de mesura. Esta informació es combinarà amb la que procedix dels radars i actuarà com a element d’anàlisi inicial enfront de les possibles inundacions.

A més, altres set sensors arreplegaran les dades dels cabals dels principals col·lectors de Sagunt, així com l’aparició de possibles aportacions de masses externes al sistema de clavegueram. Un últim equip de monitoratge mesurarà els nivells dels pous de registre, així com la qualitat de les aigües residuals en 27 punts mitjançant una sonda de conductivitat elèctrica amb elèctrodes d’acer inoxidable.

Abocaments tòxics

Esta variable qualitativa es determina actualment amb campanyes de mostreig i anàlisi en laboratori, que no permeten un sistema de vigilància continu, així que “tenen poca probabilitat de detectar abocaments tòxics”, expliquen des d’Aigües de Sagunt.

Una actuació més en este paquet de mesures, la contractació de les quals es tramita de manera urgent, és el monitoratge de mig centenar de punts d’alleugeriment i desbordament dels sistemes de clavegueram a Sagunt.

