La Unió detecta irregularitats en analítiques de mels de marques blanques

Analítiques elaborades per la Unió Llauradora i Ramadera en un laboratori homologat han detectat “una sèrie d’irregularitats en les mels de marca blanca que es venen en diversos supermercats i hipermercats de la Comunitat Valenciana”, segons ha informat l’organització agrària en un comunicat en el qual afig que els resultats de l’estudi analític realitzat per la Universitat Politècnica de València, a petició de l’organització, evidencien l’existència d’adulteracions en algunes mels de marca blanca venudes en les cadenes de distribució de la Comunitat Valenciana, a més de greus deficiències en l’etiquetatge que generen confusió en el consumidor i perjudiquen els apicultors valencians.

L’estudi revela “la presència de sucres estranys en algunes mostres, la qual cosa suggerix la possible addició de xarops no autoritzats. A més, s’han detectat nivells excessius d’hidroximetilfurfural (HMF) en algunes mels, que superen els límits legals, la qual cosa indica un sobrecalfament, emmagatzematge inadequat o un producte amb una antiguitat excessiva”.

Veracitat

Una altra de les qüestions “més preocupants” és la falta de veracitat en l’etiquetatge d’origen. En algunes mostres analitzades, les “anàlisis pol·líniques no detecten rastres característics d’unes certes zones declarades en l’etiqueta, la qual cosa posa en dubte la traçabilitat del producte i genera una falta greu de transparència en el mercat. En cap cas, de les mels analitzades coincidix l’orde de les mels d’origen amb l’origen de l’anàlisi pol·línica. Per exemple, en tots els casos el primer país d’origen és Espanya tot i que en cap cas és l’origen del pol·len majoritari que conté”.

Bresques amb mel i enginyers / Efe

Segons el parer de La Unió, la comercialització de mel adulterada o mal etiquetada “representa una competència deslleial per als apicultors valencians, que es veuen obligats a competir en el mercat amb productes de dubtosa qualitat i origen incert. La falta de controls efectius permet l’entrada de mels que no complixen amb els estàndards de qualitat, fet que debilita la sostenibilitat del sector i afecta directament l’economia dels productors valencians”.

Davant d’esta situació, La Unió ja ha sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura i a la Conselleria de Sanitat l’adopció de mesures urgents per a reforçar els controls de qualitat i etiquetatge de la mel comercialitzada a la Comunitat Valenciana.

En este sentit, reclama un reforç de les inspeccions i controls periòdics en els punts de venda i distribució de mel a la Comunitat Valenciana per a detectar possibles adulteracions i fraus en l’etiquetatge. Paral·lelament, “insistix en la necessitat d’implementar controls de qualitat més estrictes, amb especial atenció a la composició fisicoquímica i pol·línica de les mels importades i comercialitzades en supermercats i hipermercats”.

Apicultors

Per a pal·liar estes actuacions lesives per als interessos dels apicultors i consumidors valencians, la Unió Llauradora i Ramadera insta la Generalitat a imposar sancions contundents a totes aquelles empreses subministradores i distribuïdores que comercialitzen mel adulterada o que continguen informació enganyosa en el seu etiquetatge. La Unió, amb estes mesures, proposa una major protecció per als apicultors valencians, a fi de garantir la competitivitat del sector enfront de l’entrada de mels d’origen incert.

“Exigim una resposta ràpida i efectiva per part de la Generalitat Valenciana, perquè no podem permetre que la falta de controls continue perjudicant els apicultors i enganyant els consumidors. La traçabilitat i la qualitat dels productes han de ser garantides mitjançant inspeccions periòdiques i sancions exemplars per als qui incomplisquen la normativa vigent”, conclou La Unió.

