El Consell crea una comissió per a accelerar els projectes de la CV-60 a la Safor

La Generalitat ha constituït una comissió de seguiment amb empresaris i ajuntaments per al desenrotllament del projecte d’ampliació de la CV-60, que, segons ha assenyalat el Consell en una nota de premsa, “es reunirà periòdicament per a analitzar la situació i agilitzar els tràmits”.

Així ho ha destacat el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, que ha assegurat que “hi ha avanços en dos trams d’este vial, que és troncal per a les comarques centrals de la nostra Comunitat”, després de reunir-se amb alcaldes i empresaris a l’Olleria. A la reunió també han assistit el secretari autonòmic d’Infraestructures, Javier Sendra; el secretari autonòmic d’Indústria, Felipe Carrasco; i la directora general d’Infraestructures Viàries, María José Martínez Ruzafa.

La CV-60 és l’eix vertebrador, transversal a la costa, que connecta les comarques de l’interior de la província de València, també Castella-la Manxa i Madrid, amb la costa, amb la Safor i amb l’autopista AP-7.

En esta línia, Martínez Mus ha remarcat que la reunió “ha sigut productiva, perquè tots volem avançar a pas ràpid i ferm i per això estem intentant conjurar-nos en eixa direcció per a desempolsar el projecte i iniciar l’obra”.

Respecte als trams, el del desdoblament de la carretera entre l’Olleria i Terrateig, que actualment és d’un carril per sentit, el projecte de construcció està en fase de redacció des de maig de 2024 i compta amb un pressupost d’adjudicació de redacció d’1,4 milions d’euros, amb un termini de 36 mesos. El projecte, diu la Generalitat, inclou les connexions a la xarxa local de carreteres amb 8 enllaços, alguns dels quals hauran de ser remodelats.

Pel que respecta al tram de la Safor, que té set quilòmetres i connectarà la CV-60 amb l’AP-7 i l’N-332 entre Palma de Gandía i Gandia, el conseller ha explicat que es troba ja redactat el projecte bàsic i també s’ha licitat el projecte de construcció. Martínez Mus ha concretat que “s’han presentat huit ofertes, que actualment s’estan estudiant i valorant, per la qual cosa la previsió és firmar el contracte durant els pròxims mesos”.

“La futura actuació busca millorar la seguretat en els municipis de Palma de Gandía, el Real de Gandia, Beniflá, Beniarjó, Almoines i Gandia, ja que es reduirà el trànsit tant en vies urbanes i polígons industrials”, assenyala la Generalitat.

Com ha informat este periòdic reiteradament, els empresaris, i també els ajuntaments implicats, especialment Gandia, reclamen més celeritat i acurtar els terminis. Els pressupostos de la Generalitat per a este 2025, presentats la setmana passada, inclouen diners per a continuar redactant els projectes, però no per a executar unes obres que, en conjunt, superaran els 140 milions d’euros.

