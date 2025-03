La dana va arrossegar fins al llac de l’Albufera hidrocarburs i medicaments

Les anàlisis que està duent a terme la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori confirmen, per primera vegada, la presència d’hidrocarburs i medicaments en l’Albufera després de la dana del 29 d’octubre. Així ho revelen els treballs de camp que ha dut a terme la Universitat de València, en què s’apunta al fet que els residus van arribar amb la barrancada i posteriorment pels abocaments procedents d’una xarxa de col·lectors i depuradores totalment destrossada. En contraposició, les restes de plaguicides han disminuït respecte a les concentracions habituals, tal com destaquen des del departament que dirigix el conseller Vicente Martínez Mus.

El barranc de Poio

Les inspeccions apunten a una major càrrega contaminant en el barranc de Poio i en la seua desembocadura en el llac. Tant per les estacions de bombament afectades, com per l’arrossegament de neteges posteriors dels sistemes de sanejament. Es tracta de resultats encara preliminars per al diagnòstic de l’impacte de les inundacions en l’aiguamoll, que inclouen exàmens de toxicologia, comunitats biològiques, sòls i canvis morfosedimentaris. La veritat és que els danys inicials han anat mitigant-se amb l’eliminació dels abocaments i la retirada dels residus perillosos de l’entorn.

Medi Ambient destaca l’efectivitat del pla de xoc per a la retirada de residus perillosos

El secretari autonòmic de Medi Ambient, Raúl Mérida, destacava este passat dilluns l’efectivitat del pla de xoc activat pel Consell després de la catàstrofe amb un contracte d’emergència. “La no aparició de mortaldats de peixos o aus derivades de la qualitat de les aigües és una mostra que estos compostos van quedar diluïts i mesures com les que s’han dut a terme per a evitar en temps rècord abocaments després de quedar arrasades depuradores i col·lectors han minimitzat l’afecció”, remarcava.

Mapa de l’Albufera amb els punts a on s’ha detectat la presència de crom / GVA

Per damunt dels límits

El Servici de Gestió d’Espais Naturals Protegits, dependent de la Direcció General de Medi Natural i Animal, està, des del dia posterior a la dana, realitzant controls de la qualitat de l’aigua i dels llots arrossegats aquell dia. Les anàlisis de metalls pesants en els fangs —arsènic, cadmi, coure, mercuri, crom, níquel i plom— van assenyalar que no se superaven els valors límits més restrictius, excepte en el cas del crom. Ha sigut l’element amb les concentracions més elevades, per damunt dels valors límits més restrictius en fins a huit punts.

Metalls pesants trobats en el llac de l’Albufera / GVA

Menys crom que en 1999

La veritat és que l’últim informe de la Generalitat reconeix que, d’acord amb estudis anteriors (E. Peris, 1999, UPV), en sediments del llac de l’Albufera en 1999 hi havia concentracions de crom entre 150 i 600 mg/kg ms en el quadrant NW. En eixe moment, per tant, superaven deu vegades el valor que s’ha detectat ara després de la dana del 29 d’octubre.

