Detinguts dos menors a Gandia per violar una xiqueta de 15 anys

Dos menors han sigut detinguts per agredir sexualment una altra menor a Gandia. El primer detingut, un menor de 14 anys, va ser arrestat per la Policia Nacional l’endemà, 17 de març, i va passar a la disposició de la Fiscalia de Menors. Després d’una investigació contrarellotge, el segon participant en l’agressió sexual, un menor de 16 anys, era detingut el dia de Sant Josep a Gandia.

Una vegada van prestar declaració, tant la víctima de l’agressió sexual com els detinguts pels fets, la Fiscalia de Menors va acordar, passats uns dies, decretar la llibertat per a ells i l’entrega als pares amb la coneguda obligatorietat de personar-se davant de l’autoritat judicial quan esta així ho requerira.

Els fets van ocórrer en el recinte firal del parc Ausiàs March en la matinada del passat diumenge 16 de març. La víctima, de 15 anys, va ser agredida sexualment per dos menors de 14 i 16 anys que havia conegut eixa nit i amb els quals van estar xarrant una estona amb total normalitat la menor i una cosina seua amb qui havia anat a la fira. En un moment determinat, el detingut de 16 anys, el més major dels dos, li va suggerir que l’acompanyara a una zona apartada, a la qual cosa ella es va negar fins que el xic la va agafar del braç i la va dirigir a un racó fosc un poc apartat, a on va consumar l’agressió.

En plenes Falles

Va ocórrer la matinada del 15 al 16 de març, en el parc Ausiàs March de Gandia, a on s’estava celebrant una festa. Quan dos xiques anaven a buscar un lloc apartat per a fer les seues necessitats, van escoltar i van vore el que estava ocorrent i van alertar la Policia Local, que, a l’arribar al lloc, va atendre una jove de 15 anys que havia patit una agressió sexual i els seus agressors ja no estaven en el lloc.

Davant de les manifestacions de la menor sobre els fets ocorreguts, els agents locals van passar les competències a la Policia Nacional, que es va fer càrrec de la menor, va aplicar el protocol d’agressions sexuals i va enviar un avís a la Unitat d’Atenció a la Família i Dona, així com a la Fiscalia de Menors i al jutjat de guàrdia.

Després d’atendre la víctima en l’Hospital Francesc de Borja de Gandia, els agents van recaptar tota la informació possible per a trobar els agressors, dos menors d’edat també, que havien fugit del lloc.

Suscríbete para seguir leyendo