Els ciutadans dels Estats Units es llancen a comprar vivendes a València

Els estatunidencs s’han llançat a comprar vivenda a València per l’impuls del teletreball i l’alça del cost de vida en el país nord-americà, que penalitza especialment els jubilats. Els ciutadans dels Estats Units estan canviant Florida, Califòrnia i Nova York per la capital del Túria, a la recerca de millor qualitat de vida. L’arribada de compradors dels Estats Units a la Comunitat Valenciana ha crescut en l’últim any un 40 %. Les immobiliàries assenyalen que busquen vivendes en el centre i els seus preus de compra partixen dels 500.000 euros. L’elecció de València per la revista Forbes ha sigut clau per a la projecció de la capital del Túria entre els nord-americans.

Històricament, Florida era el somni daurat per a milers de nord-americans que pensaven a mudar-se a l’estat meridional després de la seua jubilació. Esta situació està canviant i molts nord-americans estan posant els seus ulls en el sud d’Europa pel clima i perquè el cost de vida és molt inferior. Cristina Recasens, fundadora de la immobiliària de luxe Recasens Real Estate, explica que el cost de mantindre una vivenda que ja estiga completament pagada als Estats Units és molt alt. “En ciutats com Nova York, Miami o Los Angeles paguen 7.000 dòlars a l’any en impostos municipals, als quals cal sumar l’assegurança de la vivenda (que pot suposar 5.000 dòlars més). Esta és una de les coses que més els sorprén quan arriben a València i descobrixen que per l’IBI d’un pis bo en el centre només paguen 600 euros”, explica Recasens.

Destinació de referència

La immobiliària de vivendes de luxe K&N Elite assegura que la Comunitat Valenciana “s’està consolidant com una destinació de referència per a inversors immobiliaris estatunidencs, amb Miami com el principal focus d’origen d’estos compradors. Això es veu impulsat per dos factors principals: l’auge del teletreball i la creixent atracció de la ciutat de València com a destinació de retir”. “Els jubilats procedents de Florida trien València pel seu menor cost de vida, el seu sistema sanitari de qualitat i el seu clima temperat”, segons els responsables de K&N Elite.

Vistes aèries de València des de la torre de França / Germán Caballero

Miami

“València està captant l’atenció de compradors estatunidencs, especialment de Miami, que veuen en la ciutat una alternativa perfecta a altres mercats europeus tradicionals. La combinació de qualitat de vida, preus competitius i un clima excepcional la convertixen en una opció cada vegada més atractiva. Si la tendència seguix així, podríem estar parlant, en els pròxims anys, que València tindria moltes similituds amb Florida, a on els estatunidencs busquen el seu retir en la jubilació”, explica Romik Asatryan, director de València en K&N Elite.

El mercat de luxe, gran beneficiat

L’impacte d’esta tendència es reflectix en el creixement del mercat immobiliari de luxe a València, que ha augmentat un 20 % en l’últim any, segons el portal Idealista. A més de les propietats en el centre de la ciutat, hi ha un creixent interés per xalets amb àmplies parcel·les en municipis pròxims. “Molts dels nostres clients procedents de Miami busquen propietats amb jardí, piscina i privacitat, elements molt valorats pels compradors estatunidencs acostumats a esta mena de vivenda en el seu país d’origen”, afig Asatryan.

Cristina Recasens indica que en el seu cas està treballant amb molts clients procedents de Los Angeles. “Venen d’una ciutat molt gran i busquen mudar-se per a guanyar en qualitat de vida i amb un cost més econòmic. Treballe amb clients retirats que venen la seua casa a Califòrnia per a comprar-se’n una a València i viure amb la seua pensió. La majoria busca pisos reformats en el centre i invertixen entre 500.000 i 800.000 euros”, assenyala.

Les hipoteques registren el seu millor nivell en cinc anys La hipoteques van augmentar en gener un 11 % interanual, amb 38.058 operacions a Espanya, segons dades de l’INE. És el millor nivell en cinc anys i el tipus d’interés mitjà està en el 3,08 %, després de caure des del 3,25 % que va registrar al tancament de 2024. Ricardo Gulias, CEO d’RN Tu Solución Hipotecaria, destaca que “són dades molt positives, les millors en anys, i esperem que continuen millorant; l’actual conjuntura demostra que els qui busquen finançament hipotecari poden accedir a productes amb condicions molt favorables”. Ricardo Gulias assegura que el tipus d’interés mitjà podria descendir més: “Són dades molt positives, les millors en anys i esperem que continuen millorant”. L’expert afig que, actualment “estem veient hipoteques fixes des de l’1,80 % TIN, hipoteques mixtes des de l’1,25 % i opcions sense cap mena de vinculació en el 2,15 % o 2,25 %”. Durant el primer mes de l’any, el 35,8 % de les hipoteques sobre vivendes es van constituir a tipus variable, amb un interés mitjà inicial del 2,94 %, mentres que el 64,2 % es van fer a tipus fix, amb un interés mitjà del 3,17 %.

