Exalumnes de Saragossà li demanen que no ajude PP-Vox amb el topònim de València

La contractació del filòleg Abelard Saragossà perquè elabore l’informe que avale el canvi de topònim de València —de l’accent obert en la e a la forma bilingüe Valencia/Valéncia— ha generat malestar entre els seus antics alumnes en la Universitat de València. En una carta dirigida al membre de l’Acadèmica Valenciana de la Llengua (AVL), un total de 58 firmants reclamen a l’acadèmic no col·laborar amb el Govern de PP i Vox en una pretensió que, segons la seua opinió, només busca “generar discòrdia” i “castellanitzar” les seues vides.

En concret, els 58 alumnes de la promoció 95-99 de Filologia Catalana en la UV comencen explicant que han assistit a les classes de Saragossà, en les quals, entre altres coses, el docent els explicava per què el topònim de València es pronuncia amb e tancada i els “contagiava” la seua “estima pel valencià, per la ciència i per l’esperit crític”.

Tal com va contar Levante-EMV divendres passat, l’acadèmic ja va elaborar en 2006 un informe en el marc de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en el qual assenyalava, entre altres qüestions, que el topònim original de València era amb accent tancat, i que, a més, esta era la pronunciació majoritària des del Maestrat fins a les Valls del Vinalopó. Saragossà basava les seues conclusions en un article elaborat en 1996, de manera que la seua posició ha romàs inalterable durant dècades.

No obstant això, els seus alumnes no recriminen l’objecte d’estudi, sinó el marc en què s’inscriu. “Els jóvens que omplíem les teues classes hem rebut amb estupefacció la notícia que faràs un informe tècnic per als partits PP i Vox. No pretenem amb esta carta aportar cap argument lingüístic sobre l’accent del nom de la ciutat, sinó expressar la nostra profunda decepció per la teua col·laboració amb qui només té com a objectiu exterminar el valencià i la cultura dels valencians”, diu el text.

Tres preguntes

A continuació, els firmants plantegen tres preguntes retòriques. “Faràs un informe per a justificar un moviment que només busca fer soroll i generar discòrdia amb l’únic objectiu de castellanitzar tots els àmbits de la vida dels valencians?”, pregunten. “Faràs un informe per als qui retiren llibres en valencià de les biblioteques, reduïxen ajudes i subvencions a la promoció del valencià i mostren en públic un menyspreu cap a la llengua que has ensenyat durant tant de temps?”, insistixen. “Faràs un informe, estimat Abelard, per als qui acaben d’anunciar una gran retallada per a l’AVL, institució de la qual formes part i representes?”, acaben.

Per tot això, els firmants, integrats ja en diferents àmbits professionals, apel·len al professor perquè no proporcione el document al govern conservador. “Et demanem que no faces l’informe, que no col·labores amb qui no ens respecta i que evites la decepció d’aquelles personetes (ara ja amb un bon grapat d’anys) que escoltaven amb il·lusió la teua defensa a ultrança d’esta llengua nostra que volen fer desaparéixer”, tanca la missiva.

