L’últim obstacle cap a la gran final de la Eurocup

Després de l’exhibició oferida dissabte passat contra el Leyma de la Corunya, en un partit en el qual el València Basket va batre el seu rècord històric d’anotació, els de Pedro Martínez inicien hui, contra el Hapoel Tel Aviv, la seua marxa en les semifinals de la Eurocup a la recerca de la gran final. El València Basket, després d’erigir-se en el millor equip de la competició en la fase regular, afronta les semifinals amb el factor pista a favor. Este divendres se celebrarà el segon partit amb el Hapoel com a local, i, en cas de ser necessari, el partit de desempat es disputaria de nou a la Fonteta el pròxim 2 d’abril.

Els taronja afronten unes semifinals de Eurocup per desena vegada i aspiren a conquistar el seu quint títol de campions d’esta competició. Per a això, tractaran d’imposar la seua experiència contra un Hapoel Shlomo Tel Aviv que, en el seu palmarés històric, tan sols atresora la Copa d’Israel guanyada en 1993. Els dos equips arriben a este partit en un bon moment i immersos en sengles ratxes victorioses. Els taronja sumen ja sis triomfs consecutius, amb festival anotador inclòs, ja que en cinc d’estos han sumat almenys 96 punts; per la seua banda, el Hapoel Tel Aviv ha anat de menys a més esta temporada i arriba a esta semifinal en el seu millor moment, avalat per la bona faena del seu entrenador, el doble campió de l’Eurolliga Dimitris Itoudis, que va arribar a la banqueta amb la temporada iniciada i que està complint la seua missió de portar fins al més alt el club israelià l’any del seu noranta aniversari. Igual que per al València Basket, la copa del seu país va ser l’últim glop amarg per al Hapoel Tel Aviv, que va caure en semifinals. Des de llavors, ha sumat huit triomfs consecutius.

L’equip de Tel Aviv compta amb jugadors com els ex de l’NBA Ish Wainright i Antonio Blakeney i ex de l’Eurolliga com Johnathan Motley, Yam Madar o Bruno Caboclo, a més d’alguns dels millors jugadors israelians com Tomer Ginat, Bar Timor, Oz Blayzar, Guy Palatin o Noam Yaacov i estatunidencs de sòlida trajectòria a Europa com Joe Ragland.

L’arribada en novembre a la seua banqueta del llorejat Dimitris Iotudis ha donat a l’equip israelià una major consistència col·lectiva, sense perdre l’aportació dels seus grans referents individuals. Frenar en el joc interior Johnathan Motley (16,3 punts i 5 rebots per partit) serà una de les claus.

Este primer partit suposarà la primera ocasió en la qual València Basket es trobe amb el Hapoel Tel Aviv en competicions europees, per la qual cosa serà l’oponent número 108. Per a este partit, Pedro Martínez mantindrà les baixes de l’interior Ethan Happ, lesionat al peu dret des de novembre, i del jove base Sergio de Larrea, que va patir fa poc més d’un mes una subluxació en un muscle.

En les nou semifinals de Eurocup que ha disputat, el València BC ha aconseguit el bitllet per a la final en sis ocasions, eliminant l’Estudiantes, Panellinios, Rytas Vílnius, Nijni Nóvgorod, Hapoel Jerusalem i Unics Kazan, i ha caigut en tres, contra el Rytas Vílnius, el Lokomotiv i la Virtus de Bolonya.

Suscríbete para seguir leyendo