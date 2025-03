El març més plujós del cicle històric a Xàtiva

Ha plogut molt i ho ha fet durant una quantitat de dies consecutius molt superior a la que és habitual. Este mes encara no s’ha acabat, però, en més d’un centenar de municipis, ja ha passat a la història com el març més plujós des que es tenen registres.

Xàtiva es troba entre les 34 estacions pluviomètriques de l’Agència Estatal de Meteorologia d’Espanya (Aemet) amb més d’un quart de segle d’antiguitat en les quals, en data 21 de març, s’havia batut el rècord del cicle històric de precipitacions en un mes de març, amb marques molt allunyades de les habituals per estes dates. Segons l’estadística oficial, entre l’1 i el 21 de març es van arreplegar en la capital de la Costera un total de 250 litres d’aigua per metre quadrat, una quantitat inèdita des de març de 1991, quan acabava de posar-se en marxa l’estació local.

La xifra multiplica notablement la mitjana de pluges que se solen comptabilitzar en la transició entre l’hivern i la primavera en el municipi i és un 30 % més elevada de la de l’últim registre més alt, el de 2022, quan es van arreplegar 193 litres per metre quadrat.

Moltes zones del país a on s’estan registrant rècords de precipitació també estan inscrivint marques de dies seguits de pluja. Entre l’1 i el 21 de març només va haver-hi quatre dies secs a Xàtiva, i ha plogut durant deu jornades consecutives, diverses d’estes durant les Falles, fet que va obligar a suspendre diversos esdeveniments festius. Es tracta de la tercera ratxa amb més precipitacions de la història en la ciutat.

El dia amb el major registre pluviomètric a Xàtiva va ser el 2 de març, amb 72 litres per metre quadrat. La resta de jornades, les pluges van ser persistents en el temps, però d’escassa intensitat.

Bicorp lidera els registres

Si s’amplia el focus al conjunt de la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall d’Albaida, Bicorp ha liderat les xifres de precipitacions de març al comptabilitzar, fins al dia 21, un total de 318 litres per metre quadrat: la segona xifra més alta des de 2008. A Ontinyent s’han arreplegat, fins a eixa data, 253 litres/m², el registre més alt des de 2009, i a Fontanars ha sigut el març més plujós des de 2018, al comptabilitzar-se 135 litres/m².

Les precipitacions han contribuït a revitalitzar diversos paratges que l’estiu passat presentaven un aspecte desolador per la sequera, com és el cas del naixement del riu Sants a l’Alcúdia de Crespins. També han provocat nombrosos desperfectes en camins de les tres comarques. L’Ajuntament d’Anna, sense anar més lluny, ha anunciat una gran quantitat d’intervencions planificades en les pròximes setmanes. A més, en el llac de l’albufera està eixint molta aigua pels voltants, per la qual cosa s’ha previst canalitzar les eixides al costat dels nous banys. A l’altre costat del passeig ja es van practicar diverses canalitzacions i se’n preveu alguna més al voltant de tot el llac. Des del consistori s’estan arreplegant les diverses incidències que van notificant els veïns.

Suscríbete para seguir leyendo