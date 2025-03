Els hostalers de Cullera llancen un sos: “Cada vegada és més difícil trobar cuiners o cambrers”

Amb l’arribada de la Setmana Santa, l’hostaleria, la restauració i el sector hoteler de la Ribera Baixa i, en particular, de Cullera es prepara per a rebre milers de visitants. No obstant això, enguany, l’optimisme de les reserves xoca amb una realitat preocupant: la falta de mà d’obra especialitzada. Empresaris de bars, restaurants i hotels alerten de “la dificultat per a trobar personal qualificat, una crisi que es repetix cada temporada i que amenaça d’afectar la qualitat del servici en un dels períodes de més afluència turística de l’any”, assenyalen representants del sector.

El dèficit de professionals en l’hostaleria no és un fenomen nou, però s’ha aguditzat en els últims anys. “La pandèmia de covid-19 va marcar un punt d’inflexió en el sector: molts treballadors van optar per canviar d’ocupació a la recerca de millors condicions laborals, horaris més flexibles i més estabilitat. Des de llavors, l’hostaleria no ha aconseguit recuperar la quantitat d’empleats necessaris per a cobrir la demanda”, afirmen.

“Cada any és més difícil trobar cuiners, cambrers, recepcionistes o personal de neteja amb experiència”, afirmen veus autoritzades del sector hoteler. “Hem arribat a un punt en el qual contractem persones sense experiència i les formem sobre la marxa, però això afecta la qualitat del servici”.

Les claus del problema

La dificultat per a trobar treballadors especialitzats respon a diversos factors, segons els representants mateixos del sector. Un dels principals és el salari. Encara que la demanda de personal és alta, els sous no sempre resulten atractius en comparació amb altres sectors. A això cal afegir que les jornades laborals poden ser llargues, amb torns partits i sense caps de setmana lliures, la qual cosa desincentiva molts treballadors.

“És un sector dur. La gent preferix treballs amb horaris més còmodes i sous més estables”, explica el responsable d’un restaurant situat en primera línia de la platja de Cullera. “Per això, cada vegada costa més trobar cuiners i cambrers amb experiència”, insistix.

Un altre factor clau és la falta de formació específica. Els empresaris coincidixen que hi ha una carència de professionals qualificats.

FP Dual

Davant d’esta situació, empresaris i associacions del sector estan impulsant diverses iniciatives per a atraure talent. Segons Vicente Nácher, el president de l’Associació d’Hostaleria de Cullera i comarca, “s’està treballant en la línia que, igual que ja ha succeït a València i a Gandia, els restaurants de Cullera puguen crear una FP Dual per a la formació dels possibles treballadors del sector; actualment a Cullera ja són dotze els restaurants que s’han sumat a esta iniciativa”. També s’està treballant a “millorar les condicions laborals, oferint contractes més estables, incentius salarials i formació interna”.

D’altra banda, es promouen campanyes per a atraure jóvens i persones en situació de desocupació, facilitant l’accés a cursos de capacitació en cuina, sala i gestió hotelera. Els empresaris mateixos cada vegada s’acosten més als alumnes del cicle de formació de l’Institut Llopis Marí. Una altra de les alternatives que s’estan potenciant des del sector és contactar amb diverses ONG assentades a Cullera per a poder realitzar línies de col·laboració que permeten “trobar treballadors qualificats per al sector preparant-los de manera deguda”, puntualitza Nácher. “Si volem que l’hostaleria torne a ser atractiva, hem d’oferir millors condicions”, afirmen representants dels empresaris turístics. “No podem continuar funcionant com fa 20 anys. Necessitem adaptar-nos a les noves exigències del mercat laboral”.

A curt termini, la Setmana Santa posarà a prova la capacitat del sector per a respondre a l’allau de turistes amb el personal disponible. A llarg termini, l’hostaleria necessita una transformació si vol garantir la seua sostenibilitat i continuar sent un dels motors.

