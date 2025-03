El Govern ja aborda amb Iberdrola el futur de la central nuclear valenciana

El Govern ja aborda amb Iberdrola, propietària de la central nuclear valenciana, el futur de Cofrentes, mentres rep la pressió del PP i els empresaris per a prolongar la seua vida útil. La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, ha revelat que s’estan reunint amb les empreses titulars de les centrals i ha assegurat que no hi ha “novetats” respecte al calendari de tancament dels set reactors espanyols. L’Ajuntament de Cofrentes perdrà set milions d’euros a l’any en impostos si es manté l’apagada del reactor valencià el novembre de 2030.

Iberdrola i Endesa van reclamar fa unes setmanes establir converses amb el Govern per a debatre sobre la conveniència d’allargar la vida de les centrals i revisar la pressió fiscal. “Les empreses ens van demanar reunió i estem reunint-nos com fem sempre. Ja ens hem vist i ens continuarem veient amb caràcter temporal cada vegada que ells ho necessiten”, va assenyalar Aagesen.

El debat sobre la prolongació de la vida útil de Cofrentes, que en 2024 va generar el 52 % de l’electricitat valenciana, el va obrir el president de la Generalitat, Carlos Mazón, deu dies abans de la dana, i en les últimes setmanes s’hi han sumat els empresaris. La vicepresidenta va destacar que el que fan des del Govern és “treballar des del diàleg” amb les empreses, amb les comunitats autònomes i amb “tots els agents que vulguen intervindre”. Encara així, va recordar que el calendari de tancament està pactat des de 2019.

Pressió fiscal

Els operadors no estan disposats a mantindre l’activitat de les nuclears sense una rebaixa fiscal. Les nuclears espanyoles han d’abonar uns 28 euros per megavat hora (MWh) en impostos i taxes (per a la gestió dels residus) amb independència del preu de la llum. Esta situació provoca que quan el preu de la llum cau per davall d’eixos 28 euros per l’increment de l’energia renovable, les centrals nuclears produïxen a pèrdues. Els experts coincidixen que el desplegament renovable provocarà que cada vegada siguen més freqüents els preus baixos.

Sobre les reclamacions de les elèctriques d’una rebaixa fiscal, la ministra Aagesen va subratllar que el Govern entén que el cost de la gestió dels residus no pot repercutir en els ciutadans, sinó que l’han de cobrir les elèctriques.

Impacte econòmic

D’altra banda, el tancament tindrà un impacte econòmic directe en el municipi de Cofrentes. L’Ajuntament de Cofrentes percep anualment prop de huit milions d’euros en taxes fiscals que abona Iberdrola per l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i pel tribut sobre els béns immobles de característiques especials (una espècie d’IBI adaptat a immobles a on es duen a terme activitats especials). Fonts municipals van explicar que si es consumix l’apagada de la central valenciana, l’Ajuntament perdrà el 85 % d’estos impostos i només ingressarà un milió a l’any per l’emmagatzematge dels residus (que estan en el denominat magatzem temporal centralitzat en la planta mateixa).

