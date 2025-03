L’ex de Vox Herrero manté les seues regidories i el PSPV ja parla de “tripartit”

Una altra de les qüestions que ahir va transcendir abans del ple de l’Ajuntament de València és que la regidora ex de Vox Cecilia Herrero encara forma part del Govern local, amb les delegacions que se li van atribuir amb motiu de la crisi provocada per l’expulsió de Juan Manuel Badenas fa poques setmanes. Amb tot, l’alcaldessa, María José Catalá, va anunciar que en els pròxims dies “prendrà les decisions oportunes” sobre el Govern municipal, després de salvar la primera bola de partit sobre les comissions, amb suport dels seus socis preferents, Vox; i “puntuals”, els no adscrits.

Papi Robles intervé en l’hemicicle municipal / José Manuel López

No obstant això, ni populars ni voxistes han aclarit què passarà amb Herrero ni amb Badenas. El portaveu socialista, Borja Sanjuán, va interpel·lar Catalá sobre esta qüestió i li va exigir que aclarisca si “ja hi ha un tripartit” a València, si ja tenen firmat un acord amb els no adscrits i, sobretot, “quin paper jugaran els dos en la governabilitat” de la tercera capital d’Espanya. Sanjuán li va reclamar a l’alcaldessa que mostre “negre sobre blanc”, com ha fet Carlos Mazón al pactar els pressupostos amb Vox, quins compromisos ha adquirit amb Badenas i Herrero a canvi dels seus vots.

En eixa línia, la portaveu de Compromís, Papi Robles, es va preguntar si en el que queda de mandat, qualsevol assumpte de rellevància passarà “per les reunions i les negociacions amb Badenas i Herrero en el despatx d’alcaldia”, va lamentar. Per la seua banda, Juan Carlos Caballero, portaveu del PP, va valorar “la capacitat d’arribar a acords” de Catalá i va assenyalar que si la governabilitat de València, “a càrrec d’eixa majoria social de 17 regidors de dretes”, no estiguera garantida, no es podrien haver aprovat ni les ordenances ni el pressupost de 2025.

Suscríbete para seguir leyendo