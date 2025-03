Mompó i Ens Uneix “fitxen” l’acadèmic del topònim de València

L’acadèmic de l’AVL Abelard Saragossà s’està convertint en el lingüista de capçalera d’algunes institucions valencianes. La Diputació de València, dirigida pel popular Vicent Mompó en coalició amb el partit de la Vall d’Albaida Ens Uneix, ha començat a formalitzar la relació de complicitat que mantenen els dirigents amb l’acadèmic des de fa molts mesos.

En concret, Saragossà presentarà prompte una publicació sobre accentuació en valencià. Cal destacar que l’acadèmic (professor jubilat de la Universitat de València) acaba de rebre l’encàrrec del Govern municipal de la capital per a elaborar un informe que arme el canvi del topònim a Valencia/Valéncia, és a dir, en castellà i valencià, però amb accent tancat, i no obert com va aprovar l’anterior equip de govern d’esquerres.

La publicació de l’acadèmic es presentarà en les pròximes setmanes i serà la primera d’una nova col·lecció sobre estudis de filologia que llançarà la Institució Alfons el Magnànim, l’editorial de la corporació provincial. El coordinador d’esta col·lecció serà l’exacadèmic de l’AVL Emili Casanova (Agullent, la Vall d’Albaida), i també participen, ara com ara, Antoni López, el tècnic lingüista d’Alzira Leo Giménez o el membre de l’AVL des de 2003 Àngel Calpe.

El grup encara s’està concretant i podrien participar altres especialistes, sempre dins del perfil del que es coneix com a “tercera via” del valencià, organitzat entorn de la Taula de Filologia Valenciana, marcat per la busca de formes més tradicionals. Segons apunten des de la Diputació, la col·lecció serà respectuosa amb l’Acadèmia, la institució normativa del valencià, però pretenen que servisca per a obrir un debat sobre el model de llengua dels valencians, reivindicant un registre més pròxim al popular, amb formes que també són acceptades com a correctes per l’AVL.

Un informe controvertit

La reaparició en escena pública de Saragossà (amb una llarga trajectòria científica i acadèmica des de 2016), principalment per l’informe que li ha encarregat el Govern de María José Catalá per a canviar el topònim, ha generat un cert renou en cercles valencianistes. La seua posició no és nova: manté la defensa de l’accent tancat per a València des de fa tres dècades. En les últimes hores està rebent crítiques (i suports) en xarxes socials, i també ha circulat una carta d’un grup d’antics alumnes que, sense qüestionar criteris científics, sí que li demana que rebutge este encàrrec i no coopere amb administracions regides per PP i Vox. És, en opinió d’estos, un canvi de nom que només busca “generar discòrdia” i “castellanitzar” les seues vides.

Relació fluida amb Mompó i Enguix

Amb l’equip de govern de la Diputació, però, la relació no és nova. Des de fa un temps, Saragossà manté una relació de complicitat amb Mompó i Natàlia Enguix, que compartixen interessos filològics i als quals assessora en qüestions lingüístiques referides al valencià. El mes de juny passat, de fet, Saragossà va publicar una carta en este diari oferint a Mompó i Enguix vies de col·laboració (Saragossà i Casanova van ser també professors del cap de gabinet d’Enguix, Ricard Gallego).

A diferència d’altres dirigents del PP, Mompó ha convertit el valencià (no la seua mera defensa nominal, sinó el seu ús) en la principal senya d’identitat, cosa que li ha costat el retret d’alguns militants del seu partit en mítings. Format en la línia en valencià fruit de la Llei d’ús de 1983, va assumir des de la Presidència de la Diputació la competència de normalització del valencià, i li va canviar el nom a l’àrea per Foment i Ús. Mompó també es va significar recentment a favor del valencià en la consulta als pares sobre la llengua base dels seus fills, un assumpte que ha generat discrepàncies soterrades dins del partit, especialment en les comarques de València.

