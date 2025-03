La primera gran planta solar de la Vall d’Albaida rep l’autorització del Consell

Quatre anys i tres mesos després de sol·licitar els permisos, la Direcció General d’Energies i Mines de la Generalitat ha atorgat a l’empresa Polux Venture Energy, SL l’autorització administrativa prèvia i de construcció per a instal·lar una planta solar conformada per 30.200 panells fotovoltaics que ocuparà 45 hectàrees de terrenys no urbanitzables en 40 parcel·les agrícoles de les partides del Pinar i la Torre de Castelló de Rugat, amb una inversió d’uns 11 milions d’euros.

Es tracta del primer gran projecte d’esta classe que passa tots els filtres i obté el permís del Consell per a desenrotllar-se a la Vall d’Albaida, una de les comarques valencianes que concentren més parcs solars en tramitació: des de la pandèmia se n’han impulsat prop d’una vintena.

El complex de Castelló de Rugat s’ha dissenyat per a generar una producció d’energia elèctrica de 19.987 quilowatts —l’equivalent a la potència mitjana instal·lada de quasi 5.000 llars—, encara que la capacitat d’accés a la xarxa concedida és lleugerament inferior, de 17.575 kw.

No és l’única planta que es preveu en el terme d’esta mateixa localitat, ja que IM2 també va obtindre en gener l’informe favorable d’impacte ambiental de la Generalitat per a desenrotllar un altre projecte valorat en 10 milions d’euros, entre la Casa del Retor i el camí del Tabaquer.

En la fase d’informació pública prèvia a la concessió de l’autorització administrativa, l’Ajuntament de Castelló de Rugat va plantejar huit al·legacions al parc fotovoltaic de Polux Venture, empresa amb seu en el passeig de la Castellana de Madrid. El consistori va advertir que el tancat dissenyat per la companyia haurà de respectar les distàncies i condicions regulades en l’ordenança rural del municipi, a la qual cosa el promotor va respondre que modificarà el projecte per a adaptar-lo al compliment de la normativa local abans de sol·licitar la llicència urbanística corresponent.

La corporació local també va indicar que hauria d’establir-se alguna mena de conveni i el pagament d’un cànon per a l’ocupació temporal d’un dels camins públics afectats pel parc solar, una cosa a la qual la companyia es va mostrar favorable. Igualment, es va condicionar l’obra a l’aportació del projecte d’execució corresponent al costat d’un pressupost amb un major grau de detall, que incloga els preus de les diferents partides, per a calcular les taxes i el cànon que hauria de pagar la firma.

També s’han resolt diverses al·legacions de diversos propietaris de parcel·les, juntament amb altres esmenes de caràcter mediambiental, patrimonial o paisatgístic. La promotora defén que el projecte “representa una oportunitat, en relació amb el municipi, per a integrar una activitat econòmica sostenible en compliment dels objectius de generació renovable a la Comunitat Valenciana arreplegats en el Pla nacional integrat d’energia i clima”. La mercantil destaca que ha firmat acords amb els propietaris de tots els terrenys necessaris per a la construcció del projecte, evitant així un procés expropiatori.

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha donat el seu vistiplau a la planta sempre que es mantinga expedita per a ús públic la zona de servitud dels llits afectats. Igualment, els diferents departaments de la Generalitat van posar els seus condicionants al projecte per a minimitzar l’impacte del parc fotovoltaic sobre el medi ambient i el territori.

L’energia del parc solar s’evacuarà mitjançant dos línies subterrànies de 30 quilowatts que connectaran sengles centres de transformació entre si. Els dos traçats arribaran a una subestació elevadora per a, a partir d’ací, enllaçar amb la xarxa Alzira-Alcoi propietat d’I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

Sondejos arqueològics

Atés que en la superfície a on es projecta la instal·lació hi ha constància de diversos jaciments romans, hauran de fer-se sondejos arqueològics en quatre parcel·les, previs a l’execució de la construcció, amb la finalitat de determinar les característiques i l’extensió d’estos jaciments. També haurà de practicar-se “un control i un seguiment arqueològic intensiu” de tots els treballs previstos per part de tècnics especialitzats, “especialment dels moviments de terres que puguen tindre una afecció sobre el subsol”, amb la condició de preservar els elements del patrimoni cultural.

Polux Venture encara ha d’obtindre l’autorització d’explotació definitiva i la llicència abans de començar les obres. La resolució de la Generalitat, a més, aprova el pla de desmantellament de la instal·lació autoritzada i de restauració del terreny i l’entorn afectat, una vegada caduque la vida útil de la planta, amb un pressupost de més de mig milió d’euros.

