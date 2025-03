Sagunt dona veu a la ciutadania per a delimitar els barris restringits al trànsit

Concretament, l’article 14 arreplega l’obligatorietat de les ciutats de més de 50.000 habitants d’implantar zones de baixes emissions (ZBE), en les quals s’han d’aplicar “restriccions d’accés, circulació i estacionament de vehicles per a millorar la qualitat de l’aire i mitigar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, conforme a la classificació dels vehicles pels seus índexs de contaminació d’acord amb el que establix el Reglament general de vehicles”.

Així ho explica el procediment de consulta pública que ha obert el consistori per a l’elaboració de l’ordenança reguladora de les ZBE, en el qual pregunta a la ciutadania pels espais en els quals consideraria adequat la seua implantació, els vehicles que haurien de tindre accés, independent de la seua etiqueta ambiental, així com la manera en què contribuiran estes zones en la millora de la qualitat de vida a Sagunt.

Mala qualitat de l’aire

Referent a això, l’expedient impulsat des del Departament de Mobilitat Urbana fa referència als registres de l’Agència Europea de Medi Ambient, que estima en més de 20.000 les morts prematures a l’any a Espanya a conseqüència de la mala qualitat de l’aire. També arreplega dades d’un parell d’inventaris nacionals, que reflectixen l’impacte del trànsit, especialment en l’àmbit urbà, en les emissions de partícules contaminants a l’atmosfera.

Zona d’accés restringit a Ciutat Vella / Daniel Tortajada

Identificats els sorolls com un dels principals problemes ambientals d’Espanya, segons el Pla estratègic de salut i medi ambient, l’informe municipal precisa que “els límits actuals de pol·lució a Sagunt es mantenen dins dels màrgens legals, excepte algunes situacions puntuals, però superen tant els establits en la nova directiva europea que està pendent de transposició com els nivells més exigents recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS)”.

Resiliència urbana

Des de l’Ajuntament remarquen entre les finalitats d’estes ZBE que “impulsen una mobilitat més activa, sostenible, vinculada a la salut pública i inclusiva, amb menys impacte en la qualitat de l’aire urbà”. A més, oferixen “l’oportunitat de millorar la resiliència urbana enfront del canvi climàtic, a través d’intervencions en l’espai físic alliberat de la circulació de vehicles, que ajuden a combatre l’efecte d’illa de calor, milloren la permeabilitat del sòl i afavorisquen tant la connectivitat natural com la biodiversitat urbana”.

A partir de l’anunci de la consulta en la pàgina web del consistori, que es va publicar dijous passat, els interessats tenen un termini de 15 dies hàbils per a emetre les seues opinions a través d’este portal o en el correu electrònic transit@aytosagunto.es. Esta tramitació desembocarà en la redacció d’una ordenança, que regularà inicialment l’objectiu d’estes ZBE, la seua finalitat, l’àmbit d’aplicació, la competència i les mesures d’implementació.

Règim sancionador

També arreplegarà les qüestions específiques de restricció de trànsit, l’autorització d’accés, circulació i estacionament de vehicles, els casos d’excepció, la senyalització, el sistema de control, la protecció de dades, les actuacions específiques enfront d’episodis de contaminació, les condicions de la distribució urbana de mercaderies, les zones de càrrega i descàrrega, així com el règim sancionador i l’atenció a la ciutadania en la gestió de les ZBE.

Pacificar el trànsit

Entre els problemes que es pretenen solucionar per esta via, a més de la reducció de la contaminació ambiental i acústica, hi ha l’ús massiu del vehicle motoritzat per a desplaçaments quotidians, la vulnerabilitat de l’entorn urbà enfront de fenòmens relacionats amb el canvi climàtic, l’ocupació desproporcionada de l’espai públic per vehicles privats motoritzats o la desigualtat entre els diferents modes de desplaçament respecte al cotxe. En els seus objectius s’afigen “millorar la seguretat viària, pacificar el trànsit, preservar àrees de valor patrimonial i protegir els entorns educatius”.

