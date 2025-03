La UV diu a la jutgessa de la dana que va cancel·lar classes el 29-O només amb els avisos d’Aemet i el 112

La Universitat de València ha detallat al Jutjat de Catarroja que va activar el seu comité d’emergències el dilluns 28 d’octubre després de consultar les previsions d’Aemet des de primera hora del diumenge i també el servici del 112 d’Emergències de la Generalitat, que alertaven de precipitacions intenses per al dimarts 29 i dimecres 30. Així, el dia abans de la dana, eixe comité ja va valorar a les 11:28 h la proposta de declaració del nivell 1 d’emergències per a evitar desplaçaments i l’ús dels servicis de transports.

Com es recordarà, la magistrada havia preguntat a la institució acadèmica sobre com va actuar eixe dia i amb quins criteris i informació havia decretat la suspensió de l’activitat docent. En el seu escrit a la jutgessa, la UV insistix que “no va disposar de més informació de la que podria disposar qualsevol institució que estiguera atenta” als avisos d’Aemet i del 112.

Un avís especial

Eixe mateix dilluns 28 d’octubre, Emergències 112CV emetia en X a les 13:23 h un “avís especial” per l’episodi de pluges i aconsellava a la població, entre altres mesures, retirar vehicles de zones inundables i allunyar-se de les vores de rius i barrancs. A les 19:49 hores, el comité va proposar establir eixe nivell 2 d’emergències, declarat per la rectora, i es va iniciar el procés d’informació.

Suspensió de l’activitat docent

En el document s’explica que l’òrgan que va adoptar la decisió final de declarar els respectius nivells d’emergències —nivell dos de suspensió de l’activitat docent el 28 a les 21:00 hores i nivell 3 de suspensió de l’activitat docent, administrativa, investigadora i cultural, el dia 29 a les 11:35 hores— va ser la rectora de la UV “a instàncies de les respectives propostes del Comité d’Emergències UV”. Eixe comité està format per representants de l’equip de govern (Consell de Direcció), gerència (personal directiu públic professional), de centres (facultats i escoles) i de servicis, que hi participen “per la seua responsabilitat i coneixement de les àrees funcionals importants per a la implementació de les mesures que s’hagen de prendre”.

Tasques de suport

L’endemà, el dimarts 29 d’octubre, a les 11:29 h, el Comité d’Emergències va decidir proposar a la rectora el nivell 3 d’emergències, que es va declarar a continuació, una decisió de la qual es va informar en els mitjans i que es va publicar en xarxes socials, al mateix temps que es va difondre a la comunitat universitària. Això va suposar la suspensió de tota activitat universitària presencial, amb excepció de les tasques de suport a les funcions bàsiques i de manteniment d’instal·lacions crítiques.

