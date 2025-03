El barri de Moreres tindrà 68 vivendes de lloguer assequible a l’estiu

L’alcaldessa de València, M. José Catalá, ha visitat les obres del nou edifici de lloguer assequible que promou l’empresa municipal Aumsa en el barri nou de Moreres. Es tracta d’un nou bloc amb 68 vivendes d’entre una i tres habitacions que es va licitar en 2023, que estarà acabat este estiu i formarà part del parc públic de vivendes municipal. El criteri per a assignar les vivendes a la llarga llista de demandants que té l’Ajuntament serà el nivell de renda. L’alcaldessa ha explicat que, per a l’Ajuntament, és prioritari donar solucions al greu problema d’accés dels més jóvens i ha recordat que en esta legislatura s’han entregat claus de 168 vivendes.

Interior d’una de les vivendes que es llogaran a partir de l’estiu / A. V.

Les vivendes que ha visitat l’alcaldessa, que construïx la promotora Ortem, se situen al carrer Hortolans i compten amb zones comunes amb horts urbans, 70 places d’aparcament i 25 per a bicicletes. Els lloguers seran gestionats per Aumsa i, encara que variaran en funció de la renda de cada adjudicatari, rondaran els 400 o 550 euros. Se situen en una zona d’expansió urbana en el front marítim, a on també estan pendents les actuacions del PAI del Grau i el futur Parc de Desembocadura.

Catalá ha reiterat el compromís del seu govern de construir en esta legislatura un miler de vivendes assequibles. Moreres, Algirós, el Cabanyal, la Torre, Font de Sant Lluís, Nou Moles, Safranar, el Carme i l’entorn del Parc Central són els barris, pedanies i desenrotllaments urbanístics a on es construiran estes mil vivendes de protecció pública que, segons el nou govern del PP i Vox, estan ja en marxa en diferents graus d’execució. Noves vivendes amb les quals donar resposta a la crisi residencial que travessa, com altres grans ciutats, València, amb una llista de demandants de 6.000 demandants de vivenda, inclosos els 1.700 del registre municipal i els prop de 5.000 del registre de l’Entitat Valenciana d’Habitatge (Evha).

