Deu finals per la permanència

Deu jornades. 900 minuts i un destí. És el temps que té el València CF per a certificar la permanència en Primera Divisió. L’equip encara la recta final de la Lliga amb l’objectiu de la salvació en l’aire. El marge d’error s’esgota. Els de Carlos Corberán s’ho jugaran tot en deu partits a vida o mort. Salvar la categoria o descendir per segona vegada en la història del club. Ha arribat l’hora de la veritat. La supervivència del club està en joc.

La situació del València és crítica, malgrat la millora que ha experimentat l’equip des de l’arribada de Corberán a la banqueta. Els resultats i les sensacions són esperançadors i conviden a l’optimisme. El problema és que la classificació continua sent perillosa. El tècnic ha aconseguit arribar a l’aturada de març un punt per damunt dels llocs de descens a Segona. Una renda mínima tenint en compte que encara en queden 30 en joc en el campionat.

El millor moment

A favor del València juga el seu estat de forma. L’equip de Corberán afronta el tram final de la Lliga en el millor moment de la temporada, amb el suport dels resultats i la garantia de ser un equip competitiu que va sumant punts a ritme de la mitjana anglesa. Amb el 57 % dels punts, el València de Corberán és el sext millor equip de la Lliga en les últimes set jornades del campionat i ha passat del -5 al +1 en la lluita per la salvació.

L’altra gran basa a favor de l’equip és el “factor Mestalla”. L’equip jugarà cinc de les últimes deu finals en casa contra el Mallorca (J29), el Sevilla (J31), l’Espanyol (J33), el Getafe (J35) i l’Athletic (J37). Corberán ha fet del vell coliseu un fortí i en el vestuari tenen clar que mantindre la línia en casa és sinònim de permanència. Mestalla ha de continuar sent l’element diferencial de la part baixa de la taula. L’objectiu és aconseguir el ple de 15 punts.

Els altres cinc partits es disputaran lluny de Mestalla. Jugar de visitant és la gran assignatura pendent de l’equip. No guanya des de fa més d’onze mesos. A favor de Corberán cal dir que els blanc-i-negres travessen el millor moment del curs a domicili amb els empats a Sevilla (1-1), Vila-real (1-1), Pamplona (3-3) i Girona (1-1). Els partits que abans es perdien, ara s’empaten. Els cinc estadis que resten encara per visitar són el Santiago Bernabéu (J30), Vallecas (J32), Gran Canaria (J34), Mendizorroza (J36) i Benito Villamarín (J38). El València tornarà a tancar la Lliga en el camp del Betis com en la campanya 22/23 amb la salvació in extremis del primer any de Rubén Baraja.

Els tres duels directes

Els duels directes contra els equips de baix seran determinants d’ací a final de temporada. Al València li esperen tres partits cara a cara contra Espanyol (J33), Las Palmas (J34) i Alabés (J36) concentrats en quatre jornades. L’equip del Pipo va tancar 2024 com el pitjor equip entre els pitjors de Primera. A penes va sumar dos punts en sis partits disputats contra els “enemics” directes. L’equip ha superat eixa barrera de la mà de Corberán amb les importants victòries per baix contra el Leganés (2-0) i el Valladolid (2-1).

15 de 30 amb Rubén Baraja

Quants punts va sumar el València en les últimes deu jornades les dos últimes temporades? El primer València de Baraja de la campanya 2022/23 va salvar la categoria sumant 15 punts en els últims partits amb les recordades victòries contra Elx, Valladolid, Celta i Reial Madrid i els empates contra Vila-real, Espanyol i Betis. La temporada passada, la 23/24, l’equip del Pipo només va ser capaç de sumar 8 punts dels 30 últims. Era el principi del final de l’“era Baraja”.

