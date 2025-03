Les empreses de renovables defenen que València pot prescindir de la nuclear

La patronal valenciana d’empreses d’energies renovables (Avaesen) defén que la Comunitat Valenciana està en condicions d’escometre l’apagada nuclear de Cofrentes en 2030 sense comprometre el subministrament energètic si es complix el desplegament fotovoltaic i eòlic previst de 6 GW (gigavats) de potència i 1,5 GW d’emmagatzematge (parcs de bateries). L’associació creu que és prompte per a obrir el debat sobre una possible pròrroga de la vida útil de la central i insistix que la Comunitat Valenciana està en condicions d’aconseguir el desplegament renovable traçat pel Consell per a complir amb els objectius de descarbonització marcats per Europa.

La Comunitat Valenciana està més endarrerida que la resta d’Espanya en el desplegament renovable per les traves que va posar un sector de Compromís en les dos legislatures del Botànic i este és un argument al qual s’han enganxat els partidaris de mantindre oberta la central nuclear de Cofrentes més enllà del tancament previst el novembre de 2030 (apagada pactada en 2019 entre Iberdrola i el Govern).

52 % d’energia nuclear

La central nuclear de Cofrentes va produir en 2024 el 52 % de l’electricitat generada a la Comunitat Valenciana i les energies renovables van cobrir només el 22,4 % (en un any en què a penes es van connectar nous parcs al sistema), segons dades de Red Eléctrica. Per contra, Espanya va registrar, en 2024, un increment del 10,3 % en la seua producció renovable respecte a l’any anterior, i va tancar l’exercici amb la major producció i quota d’energia verda de la seua història, amb 148.999 GWh, que suposen una quota del 56,8 % sobre el total.

El Govern, com ahir va informar Levante-EMV, ja aborda amb Iberdrola (propietària de la central nuclear valenciana) el futur de Cofrentes mentres creix la pressió del PP i dels empresaris per a prorrogar la seua vida útil. Iberdrola i la resta d’operadors volen continuar operant els set reactors de les cinc centrals espanyoles, però sempre que el Govern rebaixe la pressió fiscal i la taxa que paguen per al tractament dels residus i el futur desmantellament de les plantes.

Torres de refrigeració de Cofrentes, amb el reactor nuclear a la dreta / MÁ Montesinos

Emmagatzematge amb bateries

Marcos J. Lacruz, president d’Avaesen, va insistir ahir que cal potenciar l’emmagatzematge energètic amb parcs de bateries (com ja s’està fent en la resta d’Europa i als Estats Units) i el desplegament de renovables. “D’ací a 2028 es pot ampliar el parc renovable en 6 GW i la capacitat d’emmagatzematge en 1 o 1,5 GW. Tenim temps de complir els objectius marcats”, va subratllar Lacruz.

La Comunitat Valenciana té actualment una capacitat renovable de 2,4 GW, que prové de plantes eòliques (1,2 GW), generació hidràulica (642 GW), parcs fotovoltaics (495 GW), plantes solar-tèrmiques (50 GW) i altres renovables (13 GW). En concret, la C. Valenciana va generar, l’any passat, 3.395 GWh d’energia verda enfront de 8.235 GWh d’electricitat d’origen nuclear.

Decisió lliure dels operadors nuclears

Lacruz va recordar que el tancament de Cofrentes “no ha sigut una imposició” del Govern. “Van ser els operadors nuclears (les grans energètiques) les que van acordar el tancament en 2019”, va indicar. “Fem-nos la pregunta sobre una possible pròrroga nuclear a finals de 2028. Ara no té sentit”, va reiterar.

