Mazón se cita amb una associació de víctimes que l’assenyala com a “màxim responsable” del 29-O

La reunió que va mantindre el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el dilluns 17 de març en el Palau de la Generalitat amb quatre afectats per la dana no ha sigut l’única trobada que ha mantingut el cap del Consell amb víctimes i familiars de víctimes de la catàstrofe del 29 d’octubre. Segons ha assenyalat este dijous a les portes de la seu de Presidència, Mazón s’ha vist amb “diverses associacions de víctimes” i ho ha fet “amb discreció”, com ha assegurat que continuarà fent-ho.

“Continuarem rebent les víctimes, amb respecte, amb discreció”, ha indicat el president a l’entrada del Palau de la Generalitat abans de l’acte de presa de possessió del president del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, Fernando Móner. Mazón ha justificat esta forma de reunió, en privat, sense informar d’això, perquè no volen “instrumentalitzar-les”.

“La millor manera de respectar-los és que el tracte personal siga efectivament personal i sempre atenent el seu criteri i la seua manera d’enfocar cada una d’estes reunions”, ha explicat, al mateix temps que ha desgranat que ha sigut tant ell com “molts membres del Consell de la Generalitat” els que “han atés i han estat directament amb víctimes, preocupant-nos personalment per ells”, ha assenyalat.

En esta línia, ha afirmat que “clar” que hi haurà més reunions amb les víctimes, però “llevat que ells vulguen, el criteri és no posar-ho en l’agenda pública, no convocar els mitjans de comunicació per a no instrumentalitzar-ho, per a no fer d’això un esdeveniment mediàtic, llevat que ells vulguen donar compte, si ells volen parlar, clar”. Per a Mazón, “la millor manera de respectar-los és que el tracte personal siga efectivament personal i sempre atenent el seu criteri i la seua manera d’enfocar cada una d’estes reunions”.

Trobada amb SOS Desapareguts

Entre estes reunions hi ha, este dijous a la vesprada, la que tindrà l’associació sense ànim de lucre SOS Desapareguts, que exercix una de les acusacions particulars en la causa en què un jutjat de Catarroja investiga la gestió de la dana en representació de més de 70 familiars de les inundacions. Així ho ha confirmat a EFE Joaquín Amills, president de SOS Desapareguts, després d’haver acceptat la invitació que se li va fer a principis d’esta setmana des del Consell, encara que l’entitat va posar com a condició que fora pública.

Amills ha avançat que en la reunió, en la qual, segons SOS Desapareguts, també serà present la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, li diran a Mazón que és “el màxim responsable” del que va ocórrer el 29 d’octubre. “En el nostre compromís amb la transparència, la veritat és que des del primer dia defenem la justícia que reclamem; les famílies afectades per la riuada de València, a les quals representem jurídicament, estan plenament informades i ho continuaran estant després de la reunió”, assenyala l’entitat en xarxes socials.

El passat dia 14, Amills ja va anunciar a Madrid, en una roda de premsa al costat del seu equip jurídic i familiars de les víctimes, la intenció de la seua entitat de mamprendre accions judicials pels casos de València i de Letur (Albacete). SOS Desapareguts denuncia un presumpte delicte d’“homicidi imprudent per culpa in vigilando” que atribuïxen a una “sèrie de negligències”, desistiment de funcions, “desídia” i “errors” de diferents administracions.

