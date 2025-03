El PPCV eleva el to en xarxes sobre el 29-O i es fa un embolic

El rastre de declaracions, rèpliques i contrarèpliques en el qual s’ha convertit el dia a dia en la política valenciana des del 29 d’octubre té el risc de deixar els seus protagonistes atrapats en contradiccions. La batalla pel relat té estes coses. Ha passat en les últimes 24 hores, quan el Partit Popular de la Comunitat Valenciana ha tractat de reforçar la idea que la Generalitat va actuar com correspon el 29 d’octubre. Un gir respecte als últims dies, en què el partit havia mantingut un perfil baix, tractant de centrar-se en la reconstrucció, com demanava Génova.

Primer ha sigut arran de l’informe que la Universitat de València ha remés al Jutjat d’Instrucció número 3 de Catarroja que investiga la gestió de la dana. La instructora volia saber amb quina informació comptava l’equip de la rectora Mavi Mestre per a anticipar-se als esdeveniments i suspendre les classes eixe dia. La UV ha respost que no tenia més informació que la que van facilitar des de dies abans tant l’agència estatal Aemet com el servici d’emergències de la Comunitat Valenciana (els avisos del 112), a l’accés de qualsevol.

El PP, a través de les seues xarxes socials, va traure pit. “Gràcies als avisos de la Generalitat”, la UV va cancel·lar les seues classes, defén. Una font del Consell assenyalava: “La UV reconeix que va suspendre les classes gràcies a la informació avançada per Emergències, malgrat que la jutgessa acusa la Generalitat d’inactivitat palesa i d’inacció inexplicable”.

No obstant això, la posició ha generat crítiques, externes principalment, des de ministres del Govern, com Óscar Puente, fins a ciutadans anònims, però també des de dins del partit. “Però qui està al comandament?”, assenyalava en privat un càrrec del partit. El comentari s’explica perquè, segons l’argument del PP, la Generalitat no va seguir els propis avisos de la Generalitat, al dilatar la reacció, amb el Cecopi constituït només a partir de les cinc de la vesprada i un avís a la població que la jutgessa considera “tardà i erroni”. El comité d’emergències de la UV, amb la informació pública disponible, es va activar el dilluns 28 d’octubre a les 10:25 hores del matí.

La delegada del Govern, Pilar Bernabé, va aprofitar l’informe per a tornar a carregar contra el Consell de Mazón. “Crec que han de revisar els continguts de les seues xarxes socials en general”, va ironitzar. Que la Universitat “aplicara els seus propis plans arran de les informacions que hi havia ja confirma que les informacions existien”. “És un exemple més d’un altre organisme o d’altres persones responsables que es van posar alerta davant una situació d’alerta”, va asseverar.

La delegada va insistir: “Hi havia dades suficients, informació suficient i alertes suficients per als qui que tenien persones sota la seua responsabilitat i perquè els qui tenien plans els aplicaren i es posaren en alerta per a protegir als qui havien de protegir”.

La direcció del Cecopi

Este dimecres a la vesprada, els populars van tornar a recórrer a les xarxes socials, recordant esta vegada a la delegada del Govern que “codirigix” un Cecopi. És la posició de la Generalitat des del primer dia: corresponsabilitzar el Govern d’Espanya de les decisions que es van prendre eixe dia. La qüestió és que, per a defendre eixa posición, adjunten un article del Pla especial d’inundacions de la C. Valenciana a on es llig (en el paràgraf final) que la direcció del pla en el Cecopi correspon al representant de la Generalitat, sempre que l’emergència no es declare “d’interés nacional”, cosa que no va ocórrer en cap moment.

Precisament, este dimecres s’ha conegut un escrit de la Fiscalia en què reforça el fet que les competències aquell dia se circumscriuen a la Generalitat: “La titular de la Conselleria [de Justícia i Interior], en la seua condició de directora del pla especial enfront del risc d’inundacions, va declarar la situació d’emergència dos, i, per tant, li competia la direcció d’este pla, i, consubstancialment, la funció de determinar les mesures de protecció a la població que havien d’adoptar-se”, assenyala el ministeri fiscal. Ho fa en un escrit en què rebutja investigar el paper de Pilar Bernabé eixe dia, ja que “la comesa de la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, com que no havia sigut declarada la situació d’emergència d’interés nacional, era d’estricta coordinació de l’Administració estatal amb l’autonòmica”.

Tuits esborrats

No és la primera vegada, en tot cas, que les xarxes socials dels populars fan parlar. Després de l’esborrament del tuit de Carlos Mazón amb el vídeo en què assenyala, en el matí del 29 d’octubre, que el temporal es desplaçava a la Serrania de Conca, en les últimes setmanes el compte del PPCV ha eliminat alguns missatges. Ho va fer recentment després de compartir una notícia amb unes declaracions en les quals l’exsecretari autonòmic Emilio Argüeso assegurava que el 112 no va informar el Cecopi de les telefonades que estaven arribant. La informació no deixava en bon lloc la gestió autonòmica.

