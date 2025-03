Quasi 400 famílies reclamen una vivenda social a la Ribera en l’últim any

Fins a 392 famílies van sol·licitar una vivenda assequible a la Ribera Alta en 2024. L’Oficina Comarcal d’Habitatge (OCH) Xaloc va registrar quasi 400 peticions d’usuaris “en risc d’exclusió” que necessitaven una vivenda pública de lloguer social en els pobles de la comarca.

L’OCH, un servici de la Mancomunitat de la Ribera Alta i de la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda, compta amb cinc seus en cinc municipis que atenen la totalitat de la comarca. L’oficina d’Alzira va registrar 125 peticions de lloguer social de vivenda pública; la de l’Alcúdia, 61 sol·licituds; 39 a Carlet, 42 a Castelló i 125 a Algemesí.

“La majoria de demandants són gent en risc d’exclusió social, vulnerable, amb pocs recursos i que sol dependre de prestacions inembargables, és a dir, inferiors al salari mínim interprofessional”, expliquen a este diari des de l’OCH de la Ribera Alta. Este servici de la Mancomunitat es va constituir en 2016 com una finestreta única especialitzada en temes de vivenda amb els objectius generals de fomentar el lloguer, la rehabilitació i impulsar una política social de vivenda, entre d’altres.

Les 392 famílies que van sol·licitar el servici de lloguer públic en 2024 ho van fer a través d’esta oficina, tant aquelles que necessitaven renovar una demanda anterior com aquelles que van tramitar altes noves. No obstant això, es desconeix en quants casos s’ha dut a terme la concessió de l’ajuda i el nombre d’usuaris que continuen en llista d’espera.

En total, des de les dependències de l’OCH, es van atendre 4.732 sol·licituds de servicis d’assessorament i suport social relacionats amb la vivenda: des de bons per a pagar el lloguer fins a ajudes per problemàtiques sorgides a partir de la dana. A causa d’este últim motiu, la majoria de les consultes van ser per via telefònica davant de la impossibilitat de molts usuaris de desplaçar-se a les seus, segons han explicat fonts de l’oficina.

512 consultes relacionades amb la dana

El balanç de l’activitat de l’exercici complet detalla que l’OCH va tramitar una trentena d’expedients de sol·licitud d’ajudes per al lloguer a persones afectades per la dana, per a això es van destinar 336.000 euros. Es tracta d’una dotació de 800 euros al mes per a facilitar l’accés a una llar en règim d’arrendament a aquells usuaris que s’hagen vist obligats a desallotjar les seues vivendes davant dels danys ocasionats per la riuada. Amb estes ajudes per al lloguer, sumades a iniciatives solidàries de rehabilitació de mobles i a reubicacions tramitades per l’EVHA (Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl), l’OCH va obrir un total de 512 expedients relacionats amb la dana.

En termes generals, fins a 337 famílies de la Ribera Alta es van beneficiar de les ajudes generals al lloguer de la convocatòria 2023/2024, amb una quantia total adjudicada de 775.324,90 euros; mentres que per al paquet d’ajudes anuals (és a dir, exclusiu de 2024), va haver-hi 362 sol·licitants als quals se’ls van concedir 377.204,06 euros en total. A més, l’oficina de vivenda va tramitar 135 sol·licituds del Bo Jove de lloguer (també per a l’exercici 2023/2024), per al qual es va dedicar una partida de 462.348,32 euros. Per la seua banda, l’Ajuntament d’Alzira va sol·licitar, a través del Pla Adha 2023/2024 de la Generalitat Valenciana de subvencions a entitats locals per a l’adquisició de vivendes públiques, 8 immobles per un valor de 519.015,04 euros. Fonts de l’OCH confirmen que, hui dia, esta oficina gestiona 7 vivendes de lloguer social en esta localitat.

A més, l’OCH compta amb un servici d’oficina verda per a reduir la factura energètica de les llars de les famílies. Només a Alzira, que és a on es presta el servici, es van atendre 619 actuacions en 2024 per a optimitzar l’ús de l’energia en les cases.

