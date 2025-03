Turisme constata la transformació de Gandia amb els plans de sostenibilitat

Les quantioses inversions que Gandia està executant en el marc dels tres plans de sostenibilitat turística (PST) finançats pel Govern d’Espanya estan transformant la ciutat per a fer-la més acollidora i atractiva als visitants. Però d’això, òbviament, es beneficien, en primer lloc, els residents. És a dir, els veïns i les veïnes de Gandia.

Eixa transformació, que continua en marxa amb molts projectes en execució, ha sigut avalada per la secretària d’estat de Turisme, Rosario Sánchez, que ha estat a Gandia per a conéixer de primera mà les actuacions finançades. El resultat no ha pogut ser més positiu, fins i tot entusiasta. Sánchez no ha dubtat a dir que “Gandia és un exemple en la gestió sostenible dels seus recursos turístics”, al mateix temps que destacava els esforços per a diversificar el producte de sol i platja mitjançant atractius nous, sostenibles i de qualitat.

Rosario Sánchez i l’alcalde, José Manuel Prieto, van presidir ahir una reunió de treball sobre els PST en la qual també van participar nombrosos càrrecs del Govern local. Els dos van destacar “el profund procés de transformació que està experimentant Gandia per a consolidar-se com una destinació turística sostenible i de qualitat”.

Gràcies a eixos tres PST en marxa, Gandia ha rebut una inversió total de 7,4 milions d’euros per a millorar la mobilitat, la digitalització, l’eficiència energètica i la diversificació de l’oferta turística.

Canvi del model turístic

“Hem dut a terme un canvi profund i positiu en el model turístic, abordant reptes i oferint solucions per a aconseguir un turisme cada vegada més sostenible que genera noves oportunitats”, va assenyalar Prieto, que, a més de les ajudes del Govern d’Espanya, va destacar “l’esforç compartit entre l’Administració i el sector turístic local, que és exemplar i que demostra el seu compromís amb la millora contínua. Un bon lloc per a visitar és, primer de tot, un bon lloc a on viure”, va dir la primera autoritat local.

El fruit d’eixes inversions, moltes de les quals encara estan en marxa, és que Gandia es posiciona cada vegada amb més força com una de les destinacions turístiques preferents i de referència a Espanya, un fet que, any rere any, avalen les dades.

“Això ens permet atraure turistes no només en temporada alta, sinó també en mesos en què abans no hi havia tanta afluència, cosa que contribuïx a la desestacionalització”, ha afegit l’alcalde, que ha insistit en la gradual “reducció de la distància” que hi ha entre el Grau i la platja i el nucli urbà de Gandia, fruit, en part, d’estos projectes per a constituir una trama única “que ens permet ser més competitius, ja que podem complementar l’oferta de sol i platja i fer valdre la riquesa cultural i patrimonial de la ciutat”.

Per la seua banda, Sánchez ha subratllat la importància de la col·laboració entre el Ministeri d’Indústria i Turisme i l’Ajuntament de Gandia per a dur a terme iniciatives que “aposten per la sostenibilitat i la preservació de l’entorn natural, especialment de la mar Mediterrània i el litoral de Gandia”. En este sentit, ha destacat que les polítiques turístiques actuals estan centrades en la regeneració dels espais naturals i a garantir que les futures generacions puguen continuar gaudint d’estos recursos.

En eixa línia, l’últim dels PST que Gandia executa s’ha centrat en l’anomenat “turisme blau”, una estratègia que busca combinar l’activitat turística amb la protecció del medi ambient. “Gandia s’està convertint en un exemple de gestió sostenible dels seus recursos turístics, amb una oferta diversificada que no només se centra en el turisme de sol i platja, sinó que també fa valdre el patrimoni cultural i natural”.

Suscríbete para seguir leyendo