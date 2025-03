Ens Uneix forçarà la Diputació a compensar la retallada de Vox a l’AVL

Les retallades del pressupost de la Generalitat imposades per Vox a Carlos Mazón tindran ressò en la plaça Manises, en concret, en la Diputació de València, veïna del Palau de la Generalitat. Ens Uneix, soci minoritari de l’equip de govern que presidix Vicent Mompó (PP), està disposat a forçar que la institució compense tot o part de la retallada que ha patit l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en el Projecte de llei de pressupostos per a 2025. Es tracta d’una retallada del 25 % que deixa els ingressos de la institució normativa del valencià en 2,9 milions, enfront dels 3,9 que va tindre per a 2024, un milió menys.

La tisorada no seria innòcua. Segons les dades d’execució pressupostària, l’Acadèmia va gastar en 2024 el 100 % dels recursos disponibles, amb la qual cosa la reducció impactaria en retallades de personal, inversió, programació cultural o campanyes de promoció de l’ús de la llengua.

En este context, la formació amb base a la Vall d’Albaida ha començat a moure’s amb vista a compensar eixe descens de recursos. “És una emergència democràtica”, sostenen des del partit que té Natàlia Enguix com a vicepresidenta en la Diputació, que aspira a mobilitzar recursos de la Diputació per a pal·liar les retallades del Consell en àrees com ara memòria, igualtat o promoció de la llengua. En els pròxims dies, es produirà una reunió amb la presidenta de l’Acadèmia, Verònica Cantó. La idea és conéixer l’impacte que pot generar l’ajust en la institució, així com les seues necessitats.

A partir d’eixe moment, hi ha diferents alternatives per a aprovar eixos fons: una moció d’Ens Uneix en el ple de la Diputació, que tiraria avant sense problemes amb el suport de l’esquerra; o modificacions pressupostàries que no necessiten passar pel ple i que poden ser proposades per la diputada d’Hisenda, la vicepresidenta o el president.

El paper de Mompó

L’assumpte, sent el valencià una fibra sensible tant per a Ens Uneix com per al president del PP, Vicent Mompó, s’assumix en la casa com una d’eixes discrepàncies que no genera tensions entre els socis. De fet, no es descartaria que el PP li done el seu suport d’alguna manera, encara que això provoque, d’altra banda, tensions amb Vox. Mompó, precisament, manté bona relació amb l’Acadèmia. Porta personalment l’Àrea de Foment i Ús del Valencià, i la seua cap del servici, Imma Cerdà, és també secretària de l’AVL. Per a 2025, l’Àrea de Promoció de la Llengua pròpia ha elevat el pressupost, i estan preparant noves accions.

