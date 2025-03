“No han tingut en compte la salut mental per a la desescalada”

L’anunci del conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, del descens a nivell 1 d’emergència als alcaldes de l’Horta Sud que es mantenien dins d’eixos 28 municipis que romanien en fase 2, no ha sigut del tot ben rebut. Uns directament ho consideren inadequat, i d’altres, com a mínim, desconfien de quin serà ara el nivell d’implicació de la Generalitat Valenciana davant d’una situació que en moltes localitats entorn dels barrancs seguix molt lluny de la normalitat.

Alguns mandataris ja van mostrar el seu desacord en la reunió mateixa que va mantindre este dimecres Valderrama amb les 28 poblacions que ara passen de nivell 2 a nivell 1 d’emergència. Entre ells, Juan Ramón Adsuara, alcalde d’Alfafar, que, independentment de militar en el mateix partit que el conseller, el PP, considera que esta decisió s’ha pres sense tindre en compte la salut mental ni la condició social.

“Jo he trobat a faltar en el Cecopi que estiguera la part social i de salut mental. Eixa variable no s’ha comptat per a la desescalada, perquè no es pot baixar quan hi ha un 70 % d’ascensors sense arreglar. No donem l’abast amb l’ajuda psicològica. Hi ha xiquets que ho estan passant molt malament i hi ha persones amb alzhèimer o diversitat funcional que viuen en un quart o quint, i fa cinc mesos que no ixen, i això afecta moltíssim”, assenyala Adsuara, que considera que a l’hora de la desescalada només s’ha tingut en compte la part urbanística i de servicis.

Alcaldes i alcaldesses assistents a la reunió amb el ministre en la Mancomunitat / José Manuel López

“La tragèdia no només són infraestructures, la tragèdia és la nostra salut mental i el que estan patint les persones que seguixen en xoc. Crec que és suficientment motiu per a no baixar del nivell d’emergència 2 a l’1”, confessa l’alcalde d’Alfafar.

Luján: “No volem que se’ns oblide”

L’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, admetia que es trobaven “inquiets i expectants” davant dels “efectes pràctics” que tindrà el descens de nivell d’emergència i “en quines mesures es traduïx”. El mandatari socialista recorda que “si patim ja una sensació d’abandó, no volem que amb esta mesura torne a passar i se’ns oblide”.

Guillermo Luján va assistir a la reunió amb el ministre Víctor Torres a Torrent / José Manuel López

Luján reconeixia que “encara queden moltes coses per fer i recuperar”. En este sentit, apunta a l’accessibilitat. “Hi ha un element que està provocant moltes dificultats que són els ascensors, que afecten el dia a dia de les persones i les seues dinàmiques diàries, sobretot de les persones amb mobilitat reduïda”. A esta situació afig la salut mental. “Estem encara en la voràgine del xoc de la barrancada i no som capaços de percebre la sensació de frustració, perquè el futur és molt incert”.

Per la seua banda, l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, també del PP, ha assenyalat que l’important és, malgrat estar en fase un d’emergència, que es “garantisca les reunions i el contacte” de l’Administració autonòmica i central “amb els municipis”. En este sentit, la mandatària del PP ha assenyalat la coordinació, “ja que no afecta únicament un municipi aïllat, sinó que abordem situacions complexes que afecten diversos municipis”.

