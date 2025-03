L’exèrcit se sumarà a la busca dels tres desapareguts de la dana

La rebaixa de l’emergència del nivell 2 en els municipis més afectats per la dana ha comportat la dissolució del Cecopi (el Centre de Coordinació Operativa Integrat), però no suposarà la marxa definitiva de la Unitat Militar d’Emergències ni de les forces armades en els seus treballs en la recuperació de la província de València. Així ho ha explicat la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha indicat que efectius d’estos organismes s’uniran, a més, a la busca dels desapareguts.

Segons ha explicat Bernabé en unes declaracions abans de l’inici de l’acte de presa de possessió del nou coronel de la Guàrdia Civil Juan Martínez Ros com a cap de la Comandància de València, la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana es reunirà amb el Ministeri de Defensa la setmana que ve perquè l’UME i les forces armades contribuïsquen a les labors de busca de les tres víctimes desaparegudes per la dana.

Així, si a principis de setmana es va confirmar que la Guàrdia Civil continuarà al capdavant d’este desplegament a la recerca dels cossos de les tres persones desaparegudes des del 29-O (dos de les quals s’han donat ja oficialment per mortes), Bernabé ha exposat, este divendres, que a estos treballs s’uniran efectius dependents del Ministeri de Defensa com l’UME. “És un dels nostres principals reptes i objectius”, ha assegurat la delegada de l’executiu central sobre les labors de busca.

A això, Bernabé ha afegit que, malgrat el descens del nivell d’emergència 2, en el qual es va activar l’UME, no només este cos, sinó “totes les forces armades” continuaran “atenent les peticions de la Generalitat” per a aquelles “missions” en les quals l’exèrcit siga necessari. Per això, ha volgut traslladar als alcaldes dels municipis afectats que tinguen “tranquil·litat i garantia” que les forces armades continuaran treballant en les seues localitats si són requerits.

La delegada del Govern ha sigut preguntada també per la seguretat del president de la Generalitat, Carlos Mazón, després de la suspensió de la seua visita a les gaiates de Castelló dijous per les protestes en contra seua. En este sentit, Bernabé ha assegurat que sens dubte treballarà per “mantindre la seguretat de tots els entorns a on el president Mazón estiga”. No obstant això, ha indicat que la situació del cap del Consell és “asfixiant”, una “anomalia democràtica” i li ha demanat al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que pose “orde” i el destituïsca.

Suscríbete para seguir leyendo