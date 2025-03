La planificació d’aules per al nou curs no inclou encara la consulta de la llengua base

La Conselleria d’Educació va iniciar ahir la comunicació telemàtica, als ajuntaments i als sindicats docents, de la seua proposta de planificació del nombre d’aules en l’ensenyança pública per al pròxim curs 2025-2026, el que es coneix com l’arranjament escolar. La documentació s’ha remés als consells escolars municipals que compten amb centres educatius públics en els quals es preveu modificar el nombre d’aules i, per tant, les places escolars que s’oferiran en el procés d’admissió de l’alumnat.

El departament del conseller José Antonio Rovira explica que “esta primera comunicació és provisional, ja que des dels consells escolars es poden presentar les al·legacions que es consideren oportunes”. Així mateix, afig la Conselleria, “falta per incloure la planificació resultant de la consulta de la llengua base”.

Esta planificació inicial tampoc comptabilitza les unitats específiques en centres ordinaris (UECO), les aules per a millorar l’atenció a la diversitat des d’una perspectiva inclusiva, “a l’espera de les propostes realitzades pels centres”, diu Educació.

Una classe en el Col·legi Rural Agrupat (CRA) Castell de Carbonera d’Otos i Beniatjar, en una imatge d’arxiu / Levante-EMV

“No hi haurà reducció d’unitats”

En qualsevol cas, “s’assegura que, tenint en compte el còmput total, no hi haurà reducció d’unitats per al pròxim curs”, subratlla la Conselleria. “En el curs actual, 2024-2025, l’arranjament escolar va concloure amb la creació de 35 unitats més respecte al curs anterior”, afig.

El director general de Centres Docents, Jorge Cabo, ha detallat que l’arranjament escolar “es basa en el padró de naixements de l’any 2022, que servix de base per a calcular l’oferta d’Infantil 3 anys, que, segons la informació facilitada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), són 35.604 xiquets i xiquetes”. A més, insistix Cabo, “es dona continuïtat a la demanda d’escolarització sobrevinguda al llarg del curs, que és important en diverses zones d’Alacant”.

Més professorat enfront de la despoblació

El tercer pilar de l’arranjament escolar són els municipis en risc de despoblació. “En estos casos s’ha fet un esforç important per continuar abaixant les ràtios d’alumnat per unitat, que ha redundat en una variació d’unitats i, en conseqüència, en una major dotació de professorat que implicarà una millor atenció educativa”, afirma Cabo.

Finalment, conclou Educació, “s’han mantingut totes les unitats dels centres públics dels municipis afectades per la riuada” de la dana del 29 d’octubre.

