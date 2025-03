La Ribera registra el major volum de compravenda de vivendes des del ‘boom’ de la construcció

El mercat immobiliari de la Ribera va tancar l’any 2024 amb els millors registres des de l’època del boom de la construcció i trenca tres anys consecutius d’estancament amb oscil·lacions mínimes pel que respecta al volum de transaccions formalitzades.

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible comptabilitza, en el quart trimestre, un total de 1.392 operacions en la comarca, que disparen el còmput anual a 5.653 compravendes. La xifra representa un repunt del 14 % respecte de l’any anterior i confirma les bones expectatives que apuntaven les estadístiques trimestrals. A més, el volum de transaccions que el Ministeri computa entre octubre i desembre representa el millor registre en este període des de 2020. Per a trobar un acumulat anual superior cal remuntar-se a l’any 2007, l’últim abans de la punxada de la bambolla immobiliària, en el qual es van comptabilitzar 6.352 operacions.

Esta major activitat no canvia l’estructura del mercat, ja que és el segment de la vivenda de segona mà el que concentra pràcticament totes les operacions. Segons les dades publicades pel Ministeri, 5.522 operacions d’un total de 5.653 van tindre per objecte una vivenda usada, la qual cosa representa un 97,68 % en el còmput anual. Si l’anàlisi se circumscriu al quart trimestre, el percentatge és fins i tot més alt, ja que el 98,34 % de totes les operacions corresponen a immobles de segona mà.

Evolució anual del nombre de transaccions / Levante-EMV

Cullera i Alzira, al capdavant

Una anàlisi per municipis revela que Alzira lidera els registres en els dos últims trimestres, encara que Cullera encapçala el rànquing en el còmput anual. L’estadística provisional del Ministeri comptabilitza a Alzira, entre octubre i desembre, 193 operacions, mentres que Cullera en registrava, en este mateix període, 186, i Sueca, 149. L’acumulat de tot l’any manté Cullera com el municipi amb més activitat immobiliària, fruit de l’ampli parc de vivendes de segona residència en la costa, amb un total de 802 operacions, per les 781 formalitzades a Alzira al llarg de l’any 2024, mentres que Sueca ocupa la tercera posició amb 569.

Evolució per municipis i trimestres / Levante-EMV

En l’extrem oposat de la taula, quatre xicotets municipis sense a penes activitat en el sector. Destaca el cas de Sant Joanet, amb únicament dos transaccions en tot l’any, per les sis de Senyera, les set formalitzades a Cotes o les deu en la localitat de Sellent. Cap d’estos pobles va registrar cap operació en l’últim trimestre de l’any.

L’estadística, d’altra banda, també revela que pràcticament tota l’activitat se centra en les vivendes de renda lliure, que en el quart trimestre representen quasi el 97,5 % de totes les formalitzades, mentres que en els 47 municipis de la Ribera a penes es van tancar 36 operacions amb vivenda protegida en este període.

