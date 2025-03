SOS Desapareguts demana a Mazón que dimitisca i declare en la causa de la dana

L’associació SOS Desapareguts, que assegura representar 70 famílies de persones mortes en la dana, es va convertir ahir en la primera entitat que es reunix amb el president de la Generalitat, Carlos Mazón, a petició de l’Administració autonòmica, després de les trobades amb familiars de persones mortes durant la dana a títol particular.

El president de SOS Desapareguts, Joaquín Amills va acudir al Palau de la Generalitat al costat de la seua dona, psicòloga en l’entitat, però sense cap familiar de les 70 víctimes que representa.

“El dolor i la ràbia de les famílies”

La reunió amb el cap del Consell i la vicepresidenta Susana Camarero es va prolongar durant dos hores. A l’eixida, només Joaquín Amills va atendre una vintena de periodistes que esperaven el resultat de la reunió, en la qual, va assegurar, va traslladar a Mazón “tot el dolor i la ràbia de les famílies” dels 70 morts.

També la petició que demane perdó i declare de manera voluntària en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Catarroja. I que assumisca les seues responsabilitats i dimitisca com a president de la Generalitat. Propostes sobre les quals Mazón no s’ha pronunciat, segons la versió que Joaquín Amills ha facilitat als periodistes. Ni Mazón, ni ningú de la Generalitat van oferir una versió de la reunió amb SOS Desapareguts.

El cap del Consell sí que va admetre a SOS Desapareguts que la vesprada del 29 d’octubre “es va fer tot malament” i que es va produir una “tempesta perfecta”. Per això, Amills assegura que li ha transmés al cap del Consell que ha d’assumir responsabilitats.

L’única concreció que la Generalitat ha oferit al representant de SOS Desapareguts i, per extensió, a les famílies, va ser la decisió de “facilitar un telèfon d’una persona que no pertany a l’equip de govern. Una persona que està ara mateix atenent tot este cas i que jo conec i estime des de fa molts anys. És guàrdia civil i es facilitarà el telèfon seu per a l’atenció a les famílies, en el que puguen necessitar les famílies de manera directa, de manera privada. Crec que això és una porta oberta que s’obri i que hauríem de saber aprofitar-la”, va defendre el representant de SOS Desapareguts. Algunes famílies, segons ha pogut saber Levante-EMV, consideraven que Amills no podia erigir-se en el seu portaveu i representant perquè només li van donar poders per a presentar la querella en l’Audiència Nacional.

Amills també va confirmar que SOS Desaparegut ha demanat personar-se davant del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Catarroja, després de descartar la querella davant de l’Audiència Nacional. La jutgessa de Catarroja encara no ha respost a la seua petició de personació. SOS Desapareguts té la intenció de demanar que s’investigue representants no només de la Generalitat, sinó també del Govern central, de la Diputació de València i dels ajuntaments afectats.

