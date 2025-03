Tallers retarden fins a juny cites per a arreglar cotxes davant de l’excés de treball després de la dana

Fa cinc mesos, la dana va arrasar més de 120.000 vehicles. La majoria van acabar en sinistre total, però els propietaris d’altres tants milers van intentar salvar els seus mitjans de transport portant-los als tallers per a ser reparats, uns intents que van elevar la càrrega de treball d’alguns d’estos negocis en aquell moment i les conseqüències de la qual cosa continuen notant-se hui dia en una faena que continua “sobrecarregant les empreses”. Tant és així que, segons explica la secretària tècnica de l’Associació de Tallers de Reparació de Vehicles de la Província de València (Fevauto), María José Lladró, hi ha alguns d’estos centres en els quals la pròxima data per a ser atés no està disponible fins a juny.

“La dana els ha portat molt de vehicle per a arreglar i això s’ha sumat a la demanda que de normal ja es té”, destaca a este diari la dirigent, que apunta al fet que la situació s’ha agreujat per un “problema” que ha arrossegat el sector en els últims anys, el d’una carència de “personal qualificat” davant de la qual deixa clar que “fan falta molts treballadors”. Tot això fa un combo de factors que fa que, hui dia, eixos tallers “continuen tenint bastant treball”.

Activitat “desbordada”

És el que confirma també Ana, una de les 14 persones que treballen en Josep Barberà, un taller gran —té també xapa i pintura— situat a Alginet, que ha vist com “la seua activitat s’ha desbordat” després de la catàstrofe. “Hem hagut de paralitzar la faena normal per la dana, perquè eixos cotxes s’havien de reparar al moment per a poder tindre solució”, destaca sobre un volum de treball que s’ha traduït en la recepció d’uns 150 cotxes danyats per l’aigua o pel tornado que va afectar la localitat dies després.

En el seu cas, l’obligatorietat d’atendre eixa faena que implicava desmuntar els cotxes “fins a deixar-los només en el xassís” per a poder arreglar els desperfectes de la riuada, va fer que hagueren de parar les restauracions que tenien programades i que actualment, “que ja comencem a vore la llum al final del túnel”, s’estiguen donant cites a partir de maig. “Abans era impossible donar una data”, afig.

Cotxes afectats per la dana en el taller, en una imatge d’arxiu / Levante-EMV

I això que, una vegada va passar la tragèdia, es van posar immediatament en marxa. “Treballem dies de festa, dissabtes, des d’un primer moment”, explica Ana, que assenyala que a causa de l’afecció que va haver-hi en altres pobles pròxims com Algemesí, “vam haver d’anar a arreplegar cotxes a altres llocs i vam llogar un solar per a posar els cotxes dana”. Una situació que titla de “caòtica” —entre altres motius, perquè “la gent no et podia pagar, ja que és ara quan el Consorci està abonant”— i que en les últimes setmanes ha continuat en una nova fase, perquè “hem ajudat a tramitar les baixes, a passar comunicats, a facilitar la documentació, etc.”, conclou.

La recuperació del sector

Però més enllà de l’augment de treball, Lladró també valora l’esforç realitzat pels tallers de molts municipis colpejats per a tirar avant, i, a més, “aprofitar el moment per a digitalitzar-se”. “Dels que tenim associats en les zones afectades, han tancat molt poquets, deu com a molt”, destaca la secretària tècnica de Fevauto, que remarca com “molta gent ho està intentant de zero, comprant-s’ho tot”. Un desemborsament que en la majoria de casos supera els 100.000 euros entre la substitució de mobiliari, maquinària, ferramentes, elevadors, etc. Una recuperació a la qual també han ajudat els donatius arreplegats per la CEOE, que “s’han usat com una ajuda també per a la reparació”, conclou.

