València activa la urbanització del PAI de Malilla Sud amb 113 vivendes de protecció pública

El Consell d’Administració d’Aumsa ha aprovat l’inici de la licitació de la direcció de les obres del projecte d’urbanització del Programa d’actuació integrada per al desenrotllament de la unitat d’execució única del sector PRR-7 de Malilla Sud, que suposarà la construcció de 113 vivendes de protecció pública.

Segons ha explicat el regidor d’Urbanisme i president d’Aumsa, Juan Giner, “una de les prioritats que tenim damunt de la taula és la construcció de vivendes i, per tant, hem de posar en marxa mesures tant a curt termini com a llarg termini. Així, mentres impulsem la construcció de 1.000 vivendes a través del Pla + Vivenda, hem de començar amb els projectes d’urbanització que ens permetran dissenyar les edificacions que posarem en marxa en els pròxims anys”.

Cal destacar que el projecte d’urbanització del Programa d’actuació integrada per al desenrotllament de la unitat d’execució única del sector PRR-7 de Malilla Sud suposa una actuació sobre una superfície de 35.700 m². En esta superfície, l’Ajuntament disposarà d’una parcel·la de quasi 300 m² amb els quals es podran edificar 33 VPP, i Aumsa tindrà 2 parcel·les de 705 m² a on es construiran 80 vivendes de protecció pública.

D’altra banda, Aumsa ha presentat els seus comptes anuals, en els quals destaca que l’empresa ha realitzat obres en vivendes durant 2024 per un valor total d’11,25 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment de 2,8 % respecte a 2023.

“En este sentit, ha continuat Juan Giner, cal recordar que l’Ajuntament de València ha inclòs huit milions en els pressupostos d’Aumsa d’enguany per a la construcció de vivendes, la qual cosa suposa una aposta decidida per continuar desenrotllant tots els projectes de construcció de vivenda pública realitzats des de la societat”.

A més, durant el consell d’administració s’ha informat sobre els ingressos de 6,8 milions que ha tingut Aumsa per la prestació de servicis, derivats de l’ingrés per lloguers de locals, magatzems i places d’aparcament, així com espais per a la celebració d’esdeveniments en el Mercat de Colón; lloguer de vivendes, places d’aparcament, trasters, locals i oficines; explotació de l’aparcament situat en Martí Grajales, i, des de l’1 d’agost, l’explotació dels aparcaments de l’edifici Veles e Vents i el magatzem sud de la Marina. Tot això suposa un augment d’ingressos del 13 % respecte a l’any anterior.

Finalment, el Consell d’Administració també ha aprovat l’adhesió d’AUMSA a la Plataforma integral d’administració electrònica (PIAE) de l’Ajuntament amb la finalitat de dur a terme la gestió i tramitació dels seus procediments per mitjans electrònics, d’acord amb els principis d’economia, eficàcia i simplificació, i implantar el registre electrònic que permeta relacionar-se amb les persones físiques i jurídiques de manera totalment telemàtica.

Suscríbete para seguir leyendo