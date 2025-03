La Comunitat Valenciana tanca 2024 com la més endeutada, encara que es reduïx el deute al 40,7 % del PIB

La C. Valenciana és la més endeutada d’Espanya. El Banc d’Espanya ha confirmat, este dilluns, que el deute públic en el conjunt del país en 2024 es va reduir 3,3 punts, fins al 101,8 % del PIB, encara que l’import va pujar en 45.224 milions d’euros, fins a 1.620.602 milions, xifra rècord per a un tancament d’any, amb la Comunitat Valenciana com la regió més endeutada, amb un deute del 40,7 % del seu PIB.

D’acord amb les dades publicades este dilluns, l’Administració central i l’autonòmica van augmentar els imports totals de deute, però van disminuir la ràtio sobre PIB; les corporacions locals van reduir tant l’import com la ràtio i les administracions de la Seguretat Social van augmentar els dos.

L’Administració central va acabar l’exercici amb un endeutament d’1.489.311 milions (53.602 milions més), equivalents al 93,6 % del PIB, 2,2 punts menys respecte al tancament de 2023.

Les comunitats autònomes van sumar un deute de 335.977 milions (10.749 milions més), el 21,1 % del PIB, 0,6 punts menys que un any abans. Les corporacions locals van acabar l’any amb un deute de 22.848 milions (439 milions menys), equivalents a l’1,4 % del PIB, 0,2 punts menys. Les administracions de la Seguretat Social van tancar amb un deute de 126.173 milions (10.000 milions més), equivalents al 7,9 % del PIB, 0,1 punts més.

Les xifres sumen més del deute total perquè 343.971 milions són comptabilitzats per partida doble, fonamentalment perquè l’Administració central és creditora de bona part del deute de les autonomies, així com d’alguns préstecs a la Seguretat Social.

La Comunitat Valenciana, la més endeutada

La regió més endeutada continua sent la Comunitat Valenciana, amb un deute del 40,7 % del seu PIB, encara que ha disminuït 0,9 punts respecte al tancament de 2023. Li seguix Múrcia, amb un deute del 31,5 % del seu PIB, després d’augmentar-lo en 1,4 punts en l’últim any, l’única autonomia que va incrementar el nivell d’endeutament sobre el PIB en 2024. Es tracta de les dos comunitats que patixen el major infrafinançament del sistema.

En tercer lloc hi ha Catalunya, amb un deute del 29,7 % del seu PIB, després de retallar-lo en 0,8 punts; mentres que en el quart lloc es manté Castella-la Manxa, amb un 29,1 % del seu PIB, 0,9 punts menys.

En import absolut, però, Catalunya ocupa la primera posició, amb un deute de 89.035 milions, 3.049 més que un any abans, seguida de la Comunitat Valenciana, amb 60.332 milions, 2.336 milions més. Suposa quasi el 22 % de tot l’increment autonòmic estatal.

Dins de les corporacions locals només van augmentar el deute els ajuntaments amb més de 300.000 habitants, de 5.352 a 5.374 milions, encara que amb diferències entre capitals.

En el cas de Madrid, va passar de 1.960 a 1.943 milions; mentres que a Barcelona va augmentar de 1.333 a 1.390 milions.

