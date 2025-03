El Llevant UE va fregar un triomf que hauria suposat un colp d’autoritat en Segona Divisió, però un polèmic penal el va deixar sense premi en el Power Horse Stadium.

Pablo Martínez, capità de l’equip llevantinista, no va ocultar la decepció després del partit: “L’equip se’n va dolgut per eixa acció, que és un poc rara, però ens quedem amb la segona part que ha fet l’equip, que ha plantat cara en un camp que és molt complicat, a on sabíem que costaria”.

El Llevant va arribar a Almeria amb la mentalitat de reafirmar el seu lideratge i sumar tres punts clau en la lluita per l’ascens. “El Llevant ix a guanyar en tots els camps. És líder, volem seguir sent-ho i calia demostrar-ho i barallar-ho hui”, va assegurar Pablo Martínez.

El partit va estar marcat per una acció evitable, per part d’Ignasi Miquel, que va decidir el duel. El capità granota es va mostrar sorprés per la decisió arbitral: “A mi, sincerament, no m’ha donat cap explicació. He preguntat a la línia, però no m’ha sabut respondre què passava”.

Malgrat la derrota, el Llevant ja pensa en el seu pròxim compromís contra el Racing de Santander. “El que ha passat ja no torna, aleshores, el que cal és pensar des d’ara mateix en el Racing de Santander. Cal aprendre del que ha passat. El Llevant lluitarà i ho demostrarà diumenge”, va afirmar amb convicció el migcampista.

Si alguna cosa ha demostrat este equip és la seua capacitat per a reposar-se dels colps. “Este equip té caràcter, i, al final, això de hui cal normalitzar-ho i pensar en Santander”, va recalcar el madrileny.

