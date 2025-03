El mercat hipotecari s’estabilitza: l’euríbor tanca en el 2,398 %

L’euríbor ha tornat a baixar, però no de manera tan pronunciada com en altres ocasions. Concretament, s’ha situat en el 2,398 %, tan sols 0,009 punts percentuals per davall de la dada de febrer (2,407 %).

Cal tindre en compte que s’esperava que l’euríbor tancara per damunt del 2,4 %, però en tan sols una setmana la situació ha fet un tomb. “Este mes, l’euríbor ens ha demostrat, una vegada més, que no podem fer prediccions sobre la seua evolució, perquè, en una setmana, pot canviar molt la seua tendència. Este indicador està molt influenciat pel que passe en l’àmbit polític, social i econòmic a Europa, i, per això, ens dona estes sorpreses”, explica Simone Colombelli, director d’Hipoteques del comparador i assessor hipotecari iAhorro.

I què podria ocórrer els pròxims mesos? Dependrà, en gran part, de les decisions que prenga el Banc Central Europeu (BCE) en relació amb els tipus oficials. De fet, la pròxima reunió de l’organisme es durà a terme el dijous 17 d’abril. “Crec que el més probable és que el BCE mantinga com estan els tipus d’interés oficials en el 2,5 % en abril, que no aplique una nova baixada fins a estiu”, declara el portaveu de iAhorro, que afig: “Ara mateix, el mercat està estable, hi ha molt bones ofertes hipotecàries i l’economia continua avançant positivament, sobretot pel que fa a la inflació. És millor no precipitar-se, mantindre la calma i prendre decisions a cap segur que arriscar-se al fet que una nova baixada de tipus (d’altres 25 punts bàsics) puga desencadenar escenaris molt negatius a escala macroeconòmica”.

En el cas que l’organisme dirigit per Christine Lagarde mantinga els tipus, és probable que els bancs no facen grans canvis en els seus productes. “És cert que, en funció del tipus de perfil, hi ha entitats financeres que estan sent més agressives amb els tipus d’interés: ja en veiem alguna que està oferint un tipus fix de l’1,80 % TIN a perfils més premium; persones molt solvents i amb una ràtio baixa d’endeutament. Però, en línies generals, no esperem que hi haja canvis molt bruscos en les ofertes”, subratlla Colombelli.

I què passaria si el BCE abaixa tipus? Si es produïra eixa nova reducció, “seria molt benvinguda per part del mercat hipotecari: l’euríbor experimentaria més caigudes i fins i tot els bancs podrien animar-se a aplicar noves reduccions en els preus de les seues hipoteques, i, per tant, per a nosaltres seria una gran notícia, ja que, encara que ja és un bon moment per a demanar una hipoteca, encara ho seria millor”, pronostica el director d’Hipoteques del comparador i assessor hipotecari iAhorro.

Una reducció en la quota d’entre 100 i 200 euros

Malgrat que la baixada de l’euríbor haja sigut lleu, respecte a la dada del mes de març de 2024 (3,718 %) hi ha una diferència d’1,412 punts percentuals, per tant, aquelles persones que hagen de revisar la quota de la seua hipoteca variable sí que notaran un descens.

Per exemple, els qui hagen de revisar una hipoteca variable de 150.000 euros contractada l’any 2022, amb un termini d’amortització de 30 anys i un tipus d’interés d’euríbor més diferencial del 0,99 %, voran com la seua quota cau 104,55 euros cada mes: de pagar 767,23 euros fins ara, passaria a pagar 662,68 euros mensuals. Això suposaria una rebaixa anual de 1.254,58 euros.

Per la seua banda, si la quantia d’eixa hipoteca ascendira fins als 300.000 euros, amb les mateixes condicions de l’exemple anterior, l’estalvi mensual augmentaria fins als 209,10 euros cada mes: de 1.534,46 euros de quota passaria a pagar 1.325,36 euros. En este cas, l’estalvi anual seria de 2.509,16 euros.

