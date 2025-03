Pla Cabanyal rep una vintena d’ofertes per a les sis cases que subhasta des de 75.000 euros

La subhasta de sis vivendes que va llançar l’Ajuntament de València, a través de la Societat Pla Cabanyal, que incloïa sis immobles per a rehabilitar i solars ha rebut 21 sol·licituds. L’Ajuntament ha dut a terme ja 250 visites per a mostrar als interessats els edificis. “L’alienació d’immobles de la Societat Pla Cabanyal-Canyamelar ha despertat un gran interés”, ha assegurat el regidor d’Urbanisme i Vivenda, Juan Giner, després de fer-se públiques les xifres. “Estos procediments estan impulsant les vivendes residencials en el Marítim i estan oferint, de manera prioritària a veïns i antics residents, una opció per a tornar als seus barris”.

Juan Giner ha assenyalat que “l’Ajuntament continuarà insistint en esta línia de treball per a avançar en la revitalització residencial i econòmica del Cabanyal-Canyamelar”. A més, ha recordat que “els immobles i solars que s’oferixen a subhasta han de dedicar-se prioritàriament a l’ús residencial i no poden, en cap cas, convertir-se en vivendes d’ús turístic”.

El total del nombre de visites s’ha xifrat en 253, que es desglossen en 48 a les de l’immoble del carrer Escalante; 59 al carrer Francesc Eiximenis; 53 al carrer Progrés; 51 al carrer Joan Mercader; i 21 al carrer Sant Pere (els números 105 i 109). D’altra banda, s’han registrat 62 consultes (telefòniques, presencials i per correu electrònic) sobre el plec de condicions, i, en data 28 de març, tots els immobles comptaven amb ofertes presentades. Els edificis a subhasta, alguns protegits i en general per a rehabilitar, van ser comprats en el seu moment per l’Ajuntament de València i Pla Cabanyal per a ser derrocats amb l’objectiu de prolongar l’avinguda de Blasco Ibáñez fins a la mar, projecte urbanístic anul·lat en 2010 per espoliar el patrimoni històric de l’antic barri de pescadors. Les propietats que es van subhastar en febrer són dos solars en el carrer Sant Pere, en la zona zero dels enderrocaments de l’anterior pla del Cabanyal, una vivenda sencera per acabar en el carrer Escalante i tres baixos. La propietat més gran és un dels solars de Sant Pere, amb 173 metres quadrats de superfície, i la propietat més xicoteta, amb 67 metres, la de Joan Mercader.

Una vegada finalitzat el termini de presentació, el pròxim 4 d’abril, i rebudes les que s’hagen remés via postal (solen tardar uns quants dies més), es procedirà a l’obertura del sobre amb la documentació administrativa, i es donarà un termini de 3 dies per a esmenar errors en la documentació. Posteriorment, es fixarà la data d’obertura pública de l’oferta econòmica, i es publicarà la llista d’adjudicacions provisionals.

Juan Giner ha indicat que “a principis de maig, per les dates en què estem, finalitzarà este procés”, i ha recordat que les persones adjudicatàries tindran 10 dies per a firmar el contracte d’arres, i, posteriorment, tres mesos per a formalitzar la compra. Paral·lelament, Pla Cabanyal continua tramitant una nova subhasta, la sexta que fa l’Ajuntament, d’altres cinc immobles. “En els pròxims dies es publicarà el plec aprovat en el consell i començaran a comptar els nous terminis de visites i presentació d’ofertes d’esta segona licitació”, ha destacat.

