El port de València torna a liderar en tràfics espentat per l’alça d’Algèria

La crisi diplomàtica que es va obrir en 2022 amb Algèria després del gir de posició d’Espanya respecte a la sobirania del Sàhara Occidental va tindre punt final a finals de l’any passat, quan es va aconseguir –entre altres assumptes– la recuperació de les relacions comercials entre els dos països. Una notícia positiva en matèria social i econòmica els efectes de la qual ja s’estan notant en un port de València que ha començat l’any amb els seus tràfics a l’alça, en contraposició amb el que estan experimentant altres grans infraestructures marítimes del país com Barcelona o Algesires.

Evolució algeriana

I és que històricament s’ha reivindicat des de les instal·lacions valencianes que el gran port d’Algèria a Espanya ha sigut el del Cap i Casal, una circumstància que després de la normalització de relacions s’ha tornat a apreciar. No debades, en l’últim balanç de tràfics de febrer de l’Autoritat Portuària de València (APV), els intercanvis comercials amb el país nord-africà es van incrementar –respecte als dos primers mesos de 2024– un 18,7 %, una millora equivalent a més de 100.000 tones més que no es va donar en pràcticament cap altre enclavament del món. A més, si es mira l’evolució en TEU (unitat de contenidor de vint peus) plens, eixe increment va ser encara més important, del 46,58 % en un any, només per darrere de la dada de la Xina i els Estats Units. Una situació de millora que reflectix com el port de València s’ha tornat a situar com eixe centre de connexions en el Mediterrani occidental des del qual eixe comerç amb el país magrebí es distribuïx cap a altres enclavaments.

Tant és així que eixe “factor Algèria” es reflectix també en les dades oferides per la Direcció Territorial de Comerç de la Comunitat Valenciana, que en la seua dada de gener apuntava al fet que s’havien realitzat exportacions cap a este país des de l’autonomia per valor de més de 25 milions d’euros, una pujada de l’1,339 % en relació amb el registre de l’arrancada de 2024.

Un vaixell portacontenidors situat en una de les terminals del port de València, enguany / Miguel Ángel Montesinos

Dades a l’alça

Esta evolució d’Algèria, sumada al bon posicionament de València, ha fet que en este inici d’exercici les instal·lacions de la capital del Túria s’hagen erigit com les úniques entre els principals enclavaments marítims del país que creixen en el tràfic de mercaderies. En concret, per Valenciaport van passar un 2,9 % més de tones que en els dos primers mesos de l’any passat, una pujada que contrasta amb les caigudes del 4 % que va anotar Barcelona o la baixada del 6,7 % que va registrar Algesires. Gràcies a això, València es va convertir en l’únic port del país a superar els 11 milions de tones gestionades en este començament de 2025, recuperant amb això el lideratge que li va llevar el port gadità en 2024.

Una situació explicada també, segons es reflectix en les dades, per la progressiva recuperació que està tenint el tràfic d’importació i exportació i la lleugera caiguda dels tràfics. Estos últims, en concret, van créixer arran dels atacs en la mar Roja i els canvis en les seues rutes que van adoptar les navilieres, esquivant el canal de Suez i convertint l’entrada occidental del Mediterrani en l’únic accés disponible a esta mar, cosa que va elevar la importància estratègica dels ports espanyols. Ara, però, eixa tendència sembla començar a revertir-se. Perquè les dades fins a febrer de Ports de l’Estat reflectixen com estos tràfics a València ja cauen un 1,1 %, un colp que augmenta a Barcelona (-15 %) i a Algesires (-7,3 %), molt més dependent d’estos que les instal·lacions de València.

MSC desplegarà huit creuers a Espanya MSC Cruceros pujarà la seua aposta a Espanya i desplegarà de cara a este pròxim estiu huit vaixells que tindran eixida en els tres ports espanyols a on té zona d’embarcament (València, Palma i Barcelona). És l’anunci que la companyia va fer la setmana passada després de detectar en els últims temps un creixement sostingut de la demanda domèstica de creuers, una tendència que la companyia preveu que continue en 2025 després de superar els 300.000 passatgers en 2024. En este sentit, en el seu comunicat, MSC Cruceros va assenyalar també que mantindrà una estabilitat de les tarifes, enfocant-se “a millorar l’experiència del passatger i augmentar els ingressos a través de l’oferta de servicis addicionals”. Al respecte, el director general d’MSC Cruceros i Explora Journeys a Espanya, Fernando Pacheco, va assegurar que “Espanya és, per a MSC Cruceros, el tercer mercat en el món a nivell de demanda i d’ingressos, i això cada any continua estant més present”. A més, durant la presentació de la seua operativa, també va assenyalar que “hui dia estem creixent entorn del 10 % sobre el mateix moment de venda anticipada de 2024”.

