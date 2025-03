Quan la Cova Tallada és una trampa: l’onatge atrapa dos jóvens en la gruta costanera de Xàbia

Dos jóvens excursionistes van quedar atrapats ahir a la Cova Tallada de Xàbia, ja que no podien tornar sobre els seus passos, al ser impossible eixir per l’accés pel qual havien entrat que passa per la base del penya-segat. El fort onatge colpejava el tram pel qual s’entra a la gruta agarrant-se a les roques del tallat.

Els senderistes no coneixen l’escarpada “eixida d’emergència”. És perillosa. Cal escalar.

L’accés que no s’utilitza per perillós s’ha convertit en una mena d’"eixida d’emergència" quan la marea impedix utilitzar l’accés habitual i segur / Policia Local de Xàbia

Els senderistes van avisar que s’havien quedat atrapats. Van acudir la Policia Local i Protecció Civil de Xàbia i els bombers del parc de Dénia. Van ajudar els dos jóvens a pujar per eixa eixida vertiginosa, a posar els peus als escalons a penes dibuixats en el precipici i a agarrar-se dels ixents. Els efectius de seguretat van fer possible que estos dos jóvens no corregueren cap risc.

Els agents i efectius d’emergència acompanyen els jóvens per la senda que porta a les Rotes de Dénia / Policia Local de Xàbia

Acompanyats per la senda

Després els van acompanyar per la senda que porta fins a les Rotes de Dénia. Ja no hi havia perill. Els senderistes estaven sans i estalvis. Però encara estaven amb l’ai al cor.

L’“eixida d’emergència” és molt abrupta. Fa anys hi havia una corda. Però això indicava que per ací també hi havia un accés. Es va retirar per a evitar que els excursionistes utilitzaren este accés tan perillós. El que va arran de penya-segat és l’únic segur. Però, quan hi ha un temporal o puja l’aigua, resulta impossible usar-lo. Les ones el colpegen amb força.

