“Bressol literari” porta a Xàtiva autors i autores de primer nivell

La Llibreria Xàtiva, amb la coorganització de l’Associació Arc de Sant Martí LGTBIQ+ de Xàtiva i la col·laboració de diferents entitats i institucions, impulsa i organitza, en el mes del Dia del Llibre, les jornades “Bressol literari” amb les quals es pretén acostar presentacions de llibres de la mà dels seus autors i de les seues autores a la ciutadania xativina i de la Costera.

Estes jornades —d’entrada lliure i gratuïta— posicionen la ciutat de Xàtiva com un espai d’acolliment literari amb autories d’alt nivell.

En concret, les jornades de “Bressol literari” es duran a terme el divendres 4 d’abril, el dissabte 5 i el diumenge 6 en la Casa de la Joventut de Xàtiva (C/ Moncada, 14).

“Bressol literari” s’inaugurarà a les 18:00 hores del divendres 4 d’abril amb la presentació del llibre El jo que no mor de Ferran Torrent, la qual estarà presentada per l’escriptor i periodista Xavi Aliaga.

El dissabte 5 d’abril continuaran les jornades literàries, tant al matí com a la vesprada. Al matí, a les 11:00 hores, Marta Orriols presentarà la seua obra A l’altra banda de la por, amb Natxo Escandell, historiador i escriptor, com a moderador. A les 12:30 hores serà el torn de Núria Cadenas i Purificación Mascarell, que s’endinsaran en el món literari amb el diàleg El rebost de l’escriptura. Quant a la vesprada del dissabte, a les 18:00 hores tindrà lloc la presentació del llibre Que no se te note, de Rocío Saiz, amb un concert posterior oferit per la mateixa artista.

Les jornades literàries culminaran el matí del diumenge 6 d’abril. A les 11:00 hores, Joaquim Bosch presentarà el llibre Jaque a la democracia i serà entrevistat pel periodista Jordi Company. A les 12:30 hores serà el moment de Máximo Huerta amb la presentació del seu llibre París despertaba tarde.

