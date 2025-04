De la calor a les pluges: l’oratge canvia de nou

Després de dos dies solejats i sense precipitacions, dimecres torna el cel nuvolós en esta primera setmana d’abril, que, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), en la major part d’Espanya “estarà caracteritzada per la seua inestabilitat i ruixats generalitzats entre dimecres i divendres amb les primeres tempestes primaverals”.

Estes primerenques aigües mil d’abril no és probable que siguen significatives en territori valencià, perquè l’Aemet espera que, durant els tres dies de més inestabilitat, les precipitacions siguen “en general febles”. Els acumulats previstos, principalment en la província de Castelló i en l’interior i el litoral sud de la de València, seran de 2 a 4 litres cada sis hores.

La previsió és que demà el cel estiga cobert, “amb precipitacions febles” en la mitat nord, una nuvolositat que seguirà dijous “amb probables precipitacions febles” i també divendres amb un “cel molt nuvolós, per la qual cosa no es descarten precipitacions en general febles, excepte en el sud d’Alacant, a on no se n’esperen”. De cara a dissabte i diumenge, amb l’obertura de clars, les màximes superaran els 20 graus en el litoral i arribaran als 25 a Alacant i als 24 a València.

