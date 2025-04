Cau a Dénia una banda que cultivava i distribuïa marihuana a tot Europa

La Policia Nacional ha desarticulat a Dénia una organització criminal dedicada al cultiu i a la distribució de marihuana a mitja i gran escala amb destinació a la resta d’Europa. Com a resultat de l’operació, s’ha dut a terme la detenció de dos hòmens, de 50 i 51 anys, com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.

La investigació va tindre el seu origen després d’una informació rebuda sobre la possible existència d’una plantació de tipus indoor de marihuana en un domicili de Dénia. Arran d’esta informació, els agents van dur a terme diverses comprovacions sobre la vivenda en qüestió, en la qual van detectar indicis clars d’activitat il·lícita.

Entre estos, es percebia una forta i característica olor de marihuana, a més del soroll de diversos ventiladors d’extracció funcionant a ple rendiment. Igualment, la vivenda presentava característiques típiques de les utilitzades per al cultiu il·legal de marihuana, amb la majoria de les finestres tancades per a evitar la detecció des de l’exterior i la dispersió de l’olor.

Durant la fase d’investigació, es van fer vigilàncies en diferents dies i horaris amb la finalitat d’identificar els habitants i analitzar els seus moviments. Estes vigilàncies van permetre als agents determinar que les persones que habitaven el domicili formaven part d’una organització criminal especialitzada en el cultiu i la distribució de marihuana a escala europea.

Modus operandi de l’organització criminal

El seu mode d’actuació consistia a operar de manera discreta, llogant propietats a través d’intermediaris i evitant registres al seu nom. A més, establien plantacions en vivendes llogades, especialment en zones rurals, a on operaven amb seguretat i cautela.

Finalment, en la fase operativa de la investigació, es va dur a terme un registre en el domicili investigat i la detenció dels dos habitants d’esta, per la seua participació en els delictes de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. A més, un dels detinguts va ser imputat per un delicte de falsedat documental, ja que va utilitzar documentació falsificada per al contracte de lloguer de l’immoble. En esta documentació figurava la seua imatge real, però les dades de filiació eren falses.

Intervingudes 150 plantes de marihuana en el seu moment àlgid de floració

En l’interior de la vivenda, es va desmantellar una plantació indoor amb un total de 150 plantes de marihuana en estat de floració, així com uns tres quilos de cabdells de la mateixa substància a punt per a la seua distribució.

Paral·lelament, es van dur a terme gestions amb l’empresa subministradora d’electricitat amb la finalitat de comprovar la legalitat de la connexió de l’immoble a la xarxa elèctrica, per això, tècnics de la companyia es van personar en el lloc i van confirmar l’existència d’una presa il·legal al subministrament elèctric, la qual cosa va derivar que als detinguts se’ls imputara un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Els detinguts, després de la pràctica de les diligències policials, han sigut posats a la disposició dels jutjats d’instrucció de guàrdia de Dénia.

Amb esta operació, la Policia Nacional ha aconseguit desmantellar un punt estratègic dins de la xarxa de distribució de marihuana, impedint que una gran quantitat de droga arribara al mercat europeu.

Suscríbete para seguir leyendo