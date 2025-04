ERC aparta el seu president a la C. Valenciana després de l’acusació d’assetjament sexual i nomena una gestora

L’executiva d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha suspés de militància el president d’Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), Josep Barberà, i ha nomenat una gestora que dirigirà la federació valenciana fins que esta celebre un nou congrés.

La decisió es justifica davant de “la nova informació rebuda” que el cas per presumpte assetjament sexual de Barberà a una exsecretària general d’ERPV que “està en un procés penal”, davant de la qual cosa el responsable de Compliment d’ERC ha reobert la investigació i ha recomanat a l’executiva la suspensió de militància.

Segons fonts d’ERC arreplegades per l’Agència Efe, la direcció de la formació ha decidit apartar Barberà de tots els càrrecs i “prendre mesures davant de la nova situació per a conduir ERPV a un congrés en què la militància decidirà la nova direcció de la federació”, mentres que l’expedient “quedarà congelat” fins a la resolució judicial de la qüestió.

Des d’ERPV, la secretària general en funcions, Reis Juan, ha denunciat este dimarts la “imposició” per part d’ERC d’una gestora, perquè ha explicat que el reglament del partit preveu que, si s’obri juí oral, la persona afectada serà apartada cautelarment de militància, però este cas està “en fase preliminar” i no hi ha juí oral previst encara.

“Colp d’estat de Junqueras”

“Ha sigut un colp d’estat per part d’Oriol Junqueras, no es justifica de cap de les maneres”, ha assegurat Juan, que ha indicat que el procés judicial ha sigut “el pretext per a imposar quatre persones de Catalunya” que no coneixen la realitat valenciana en una gestora.

Ha explicat que ERPV va celebrar el passat octubre un congrés en el qual la militància va triar, “malgrat les maniobres de Junqueras”, la candidatura que encapçalava Barberà, i ha considerat que amb esta decisió d’ERC es tracta la militància “com si fora estúpida, com si no sabera votar”.

Juan ha insistit que el reglament del partit establix que, quan la presidència s’absenta, la secretaria general assumix les seues funcions i la direcció elegix nova presidència per majoria de dos terços, però ací s’ha “imposat manu militari” una gestora sense “haver sabut explicar res més enllà que tot està molt malament”.

Ha acusat Junqueras que, des que ha arribat de nou a la presidència, “ha iniciat una porga a on pot tindre algun mínim de contestació”, encara que ha defés que “al País Valencià no la tenia”, perquè es preocupen “del que passa ací”.

Segons ha assenyalat, la direcció d’ERC pretén que se celebre un congrés “molt ràpid” per a elegir nova direcció en ERPV, encara que ha mostrat els seus dubtes que “quatre persones des de Barcelona puguen fer res pel País Valencià”.

