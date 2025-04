La Fonteta busca sumar una última final a la seua història

La història del València Basket a la Fonteta acaba esta temporada amb el pròxim trasllat al Roig Arena, però, si bé els partits europeus del femení ja s’han acabat al jugar-se la final six a Saragossa, el València Basket masculí està davant de l’oportunitat de prolongar una eliminatòria més la història de partits internacionals en el seu pavelló actual i, de pas, tindre l’opció d’acomiadar-se de la Fonteta posant la cirereta d’un títol europeu.

Una circumstància que ja es va poder celebrar a casa en les Eurocup de 2003 i 2019, al marge de l’altra final que es va guanyar a Kazan en 2014 i en la qual el València BC va guanyar també el primer partit de l’eliminatòria com a local. L’única final europea que es va jugar a la Fonteta i que es va acabar perdent va ser la de 2017 contra l’Unicaja, en una temporada en la qual el València BC va acabar guanyant la històrica Lliga Endesa amb Pedro Martínez en la banqueta.

La resta de finals, quatre més, es van jugar sempre lluny de València: les de 1999 i 2002 a Saragossa i Lió, respectivament, i les de 2010 i 2012, a Vitòria i Moscou, en format de final four.

En este cas, una derrota demà a casa posaria el final a la història de partits internacionals a la Fonteta, però, en cas de victòria, hi hauria un o fins i tot dos partits més si la final acabara resolent-se en el tercer dels partits, bé contra el Dreamland Gran Canària (botxí taronja esta temporada en la Copa) o contra el Bahcesehir turc, que va acabar primer en el seu grup de la fase regular i que va deixar escapar el bitllet per a la final dimecres passat a Las Palmas, quan guanyava de dos punts a dos segons del final i va patir un 2+1 que li va costar el partit i la classificació.

Pendents de la infermeria

El València Basket espera poder comptar amb Sergio De Larrea, Chris Jones i Nate Sestina per al decisiu tercer partit de les semifinals contra el Hapoel Tel Aviv demà a la Fonteta. Diumenge, en la pista del Granada, va reaparéixer De Larrea, quasi huit setmanes després d’haver patit una subluxació al muscle esquerre en el partit europeu davant el Bourg-en-Bresse, i va acabar el partit amb bones sensacions, per la qual cosa en principi estarà a la disposició de Pedro Martínez.

Encara que al jove base li va costar entrar en el partit i va acumular dos pèrdues només entrar, va acabar disputant 16 minuts en els quals va sumar set punts, un rebot, dos assistències i una recuperació.

En eixe partit de la Lliga Endesa no van jugar Chris Jones, que arrossega molèsties en un genoll, i l’ala-pivot Nate Sestina, que té problemes en un maluc. Encara que els dos estan pendents d’evolució, no estan descartats per a la cita contra l’equip israelià i intentaran arribar a temps pel que està en joc, un bitllet a la final i l’opció d’aconseguir el passaport a l’Eurolliga en cas d’acabar sent campions.

L’única baixa segura per al partit en el cas del València BC és el pivot Ethan Happ, que no juga des de novembre per una lesió al peu dret. Si només estiguera l’interior com a no disponible, l’entrenador haurà de fer un descart tècnic sense cap restricció per nacionalitat. D’altra banda, en l’equip israelià estan pendents de Madar, amb molèsties al genoll, però que encara així és decisiu.

