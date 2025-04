La jutgessa de la dana deixa en llibertat amb mesures cautelars l’acusat d’amenaçar de mort Mazón

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Catarroja ha acordat la llibertat amb mesures cautelars per al jove detingut per, presumptament, amenaçar de mort, a través de les seues xarxes socials, el president de la Generalitat, Carlos Mazón. Es tracta del mateix jutjat que investiga la dana, que estava en funcions de guàrdia quan va rebre el detingut acusat d’amenaçar el cap del Consell.

La jutgessa, que està alliberada dels assumptes quotidians per a dedicar-se a la instrucció de la dana, però que manté les guàrdies, que, en el seu cas, són setmanals, va acordar la llibertat amb mesures cautelars per al jove, que haurà de comparéixer davant del jutjat cada 15 dies, segons acaba d’informar el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El jove “queda investigat en una causa oberta per un delicte d’amenaces, sense perjuí d’ulterior qualificació”, segons fonts del TSJCV.

Catarroja 4 també ha acordat la inhibició en els jutjats de València, al considerar que són els que tenen la competència per a continuar amb la investigació d’este procediment, segons la informació facilitada pel TSJCV.

