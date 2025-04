L’Ibex 35 arranca abril per damunt dels 13.200 punts després de pujar un 0,5 % en l’obertura

L’Ibex 35 ha iniciat la sessió d’este dimarts, la primera del mes d’abril, amb una pujada del 0,52 %, la qual cosa ha portat el selectiu madrileny a situar-se en els 13.203,5 punts cap a les 9:00 hores, en el marc de la tensió aranzelària provinent dels Estats Units i encapçalada pel seu president, Donald Trump, que té en “alerta” les borses de tot el món.

El principal indicador del mercat espanyol va tancar el primer trimestre de 2025 amb una pujada d’un 13,29 %, fins a situar-se en els 13.135,4 punts, malgrat un març que ha servit de correcció —amb un retrocés d’un 1,59 %— a dos mesos consecutius d’alces.

En el terreny empresarial espanyol, Iberdrola ha venut el 100 % de Maine Natural Gas (MNG) a l’energètica estatunidenca Unitil, un hòlding públic d’energia amb negoci a Maine, Nou Hampshire i Massachusetts, per uns 90 milions de dòlars (83,2 milions d’euros).

Fluidra, per la seua banda, farà una inversió inicial de 100 milions de dòlars (92,5 milions d’euros) per a adquirir, mitjançant una ampliació de capital, una participació del 27 % en Aiper, fabricador de robots per a la neteja de piscines.

A més, Urbas ha informat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que va registrar unes pèrdues netes consolidades de 137,1 milions d’euros en 2024, enfront dels guanys de 14,6 milions d’euros obtinguts un any abans.

Després d’això, les accions d’Urbas es disparaven un 4,17 % en el mercat continu, índex en el qual cotitza, fins a intercanviar-se cap a les 9:05 hores d’este dimarts a un preu unitari de 0,0025 euros.

En els primers compassos de la sessió, els majors ascensos dins de l’Ibex 35 els marcaven IAG (+1,44 %) i Acerinox (+1,3 %), mentres que en el costat dels descensos destacaven Bankinter (-0,68 %) i Enagás (-0,38 %).

Les principals borses europees també obrien en “verd”, amb alces del 0,8 % per a Frankfurt, del 0,71 % per a Londres, del 0,68 % per a París i del 0,55 % per a Milà.

En l’obertura del mercat borsari, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, se situava en 74,95 dòlars, un 0,24 % més, mentres que el Texas pujava un 0,31 %, fins als 71,7 dòlars.

En el mercat de les divises, la cotització de l’euro enfront del dòlar es col·locava en 1,0805 “bitllets verds”, en tant que en el mercat de deute, l’interés exigit al bo a 10 anys escalava fins al 3,343 %.

