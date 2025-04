Sagunt neteja de vegetació parcel·les al Grau Vell per seguretat

L’Ajuntament de Sagunt, mitjançant la Regidoria d’Agricultura, ha impulsat els treballs de silvicultura consistents en la neteja, el desbrossament i el fangueig en les parcel·les municipals pròximes al Grau Vell. El motiu de l’actuació, que està a punt de finalitzar, ha sigut la necessitat d’eliminar l’excés de vegetació existent en la zona, que podria comprometre la seguretat dels immobles pròxims en cas d’incendi. L’execució de l’obra ha tingut un cost total de 4.344,60 €.

La regidora d’Agricultura, Ana María Quesada, ha explicat que es tracta d’una tasca que ja es va fer l’any passat. Esta obra es du a terme “per la seguretat de les edificacions i per la preservació d’esta zona natural”. Així mateix, Quesada ha destacat que el Consell Agrari “té una llarga trajectòria de treballar en el medi rural”, i ha assenyalat que es tracta d’una actuació que duen a terme en col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient, de manera que hi ha un repartiment de tasques per a “abastar el màxim possible”.

L’àrea de treball es troba inundada de manera intermitent, depenent de l’entrada dels fluxos d’aigua de l’aiguamoll. Per això, s’ha realitzat el desbrossament i fangueig amb maquinària específica de zones humides, a càrrec d’una empresa “de contrastada solvència”.

Exhaustiu control mediambiental

Atés el valor ecològic de l’entorn, l’execució d’estos treballs requerix un exhaustiu control mediambiental, a fi de salvaguardar la integritat del domini públic maritimoterrestre. Les actuacions han sigut supervisades per personal del servici de vigilància adscrit a la Demarcació de Costes i tècnics de la Conselleria.

Cal recordar que la marjal dels Moros, en el qual s’enclava el Grau Vell, va patir a finals de gener un incendi en el qual es van cremar diverses hectàrees de massa forestal. Un foc que va alçar una gran preocupació entre alguns sectors com els mateixos veïns del Grau Vell, que van viure amb angoixa els fets, ja que encara es recorda en la zona el que va succeir fa 7 anys, en 2018, quan les flames es van quedar just darrere de les cases.

