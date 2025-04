Camarero afirma que Mazón va estar en el Palau la vesprada del 29-O perquè “no tenia informació per a una altra cosa”

La vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, ha afirmat, este dimecres, que el president, Carlos Mazón, va estar “treballant” i “atenent telefonades” en el Palau de la Generalitat durant la vesprada del 29 d’octubre, perquè “no tenia informació per a fer una altra cosa”. La número dos del Govern valencià ha concretat des de Madrid que Mazón va passar aquella fatídica vesprada “atenent telefonades dels alcaldes”, i ha insistit que ni el president ni els consellers tenien informació “per a fer alguna cosa més” del que es va fer. El parador de Mazón entre les 17:45 hores quan acaba el dinar en El Ventorro i les 20:28 hores, quan arriba al Cecopi segons la Generalitat, continua sent una incògnita més de cinc mesos després.

“Si haguérem tingut informació per a fer una altra cosa, l’haguérem feta, com s’ha fet en dana posteriors. Per tant, el problema no és a on estava, sinó quina informació tenia per a poder haver actuat d’una altra manera”, ha assenyalat la també portaveu del Consell.

La dirigent “popular” ha recalcat que, el dia de la riuada, els servicis d’alerta i el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), Miguel Polo, van anunciar un perill de col·lapse en la presa de Forata i que “mai van alertar que es podia omplir el barranc de Poio”.

Enfront del procés judicial obert a Catarroja que investiga la gestió de la dana, Camarero ha afirmat que el futur polític del president valencià “no està vinculat a la qüestió judicial”, però sí “a la reconstrucció” de les zones afectades. Una afirmació que xoca amb les efectuades dies abans per Alberto Núñez Feijóo, que ha demanat “esperar” a “conéixer el contingut i l’abast” de les perquisicions.

Sobre la declaració de l’exconsellera Salomé Pradas, la vicepresidenta Camarero ha dit que no està preocupada i que “en cap cas” el seu testimoniatge pot fer que Mazón acabe imputat.

L’esquerra busca “rèdit electoral”

La vicepresidenta ha acusat el Govern de Pedro Sánchez de “traure rèdit polític” de la situació de la dana, mentres que l’executiu valencià estava “en la urgència i en els rescats”, referint-se a la gestió dels dies posteriors a la dana.

“Els primers dies ho vam intentar i vam vore que no volien”, ha sentenciat la “popular”, que ha posat l’accent en el fet que “això de ‘si vols ajuda, demana-la’, s’ha transformat en ‘no te la done perquè preferisc utilitzar este drama per a traure rèdit’”.

Per eixe motiu, Camarero ha lamentat que “hi ha molt poca col·laboració” amb l’Administració central, i, a més, que el procés d’ajudes del Govern central “va molt lentament” en comparació amb les de València.

