La Comunitat Valenciana lidera la baixada de l’atur en març

Març, el mes de les Falles i que enguany acaba a quinze dies de la Setmana Santa, va ser un bon mes per al mercat laboral a la Comunitat Valenciana, que es va situar com l’autonomia a on més es va reduir la desocupació, segons les dades que ha fet públiques hui el Ministeri de Treball. L’atur es va reduir en 4.905 persones, amb la qual cosa el nombre total d’aturats registrats es va situar en 307.602. És una xifra elevada, però no tant com els prop de 6.000 de febrer. La dada és significativa, ja que acapara bona part de la baixada del conjunt d’Espanya, a on les persones que van eixir d’eixa situació van arribar a la xifra de 13.311, fins als 2,58 milions.

Territori

Com ha quedat dit, la Comunitat Valenciana va ser el territori amb un millor comportament. La segona autonomia a on més va baixar l’atur va ser Catalunya, però es va quedar a gran distància, amb 2.556 aturats menys. En la comparativa interanual, la regió ix també molt ben parada, atés que va ser la que més va reduir les seues dades d’atur —15.732— si no prenem en consideració els 56.311 d’Andalusia. Atés el seu pes en l’economia i el fet d’albergar les festes falleres, la província de València va ser la que va tindre una evolució més positiva, amb 3.315 aturats menys, seguida per Alacant (1,426) i Castelló (164).

Viatgers en l’aeroport de València durant les Falles / Eduardo Ripoll

La desocupació es va reduir en tots els sectors d’activitat, però van ser els servicis els que es van emportar la palma, gràcies a l’impuls de festivitats com les Falles o la Magdalena de Castelló, però també a la previsible contractació de personal en el turisme amb la vista posada en la Setmana Santa, que se celebra a partir del 17 d’abril. La indústria va reduir el seu nombre d’aturats en 668; la construcció, en 123, l’agricultura en 127, i el col·lectiu sense ocupació anterior, en 170.

Contractes

D’altra banda, a la Comunitat Valenciana es van formalitzar el març passat 107.355 contractes, amb un increment de 5.205 respecte a febrer d’enguany i de 7.198 en relació amb el mateix mes de 2024. Poc més de la mitat d’estes contractacions, unes 54.000, van ser indefinides, mentres que les 53.000 restants van correspondre a temporals.

