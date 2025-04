Diego López desperta l’apetit de clubs a Itàlia i Anglaterra

Criat en una família treballadora asturiana, Diego López s’ha fet un lloc en l’elit del futbol espanyol a base del sacrifici diari que ha aprés dels seus pares. El juny de 2021, Marco Otero, que va deixar l’Acadèmia VCF un any després, el va fitxar a cost zero del juvenil del Barcelona. Sense padrí en els despatxos, va ser el rendiment sobre el camp el que li ha servit al Guajín per a anar pujant escaló a escaló del filial al primer equip.

Un parell de partits convocat amb Bordalás, debut l’agost de 2022 a les ordes de Gattuso i irrupció amb Baraja. Precisament, en eixe curs 22/23, ell va començar a donar-se a conéixer amb gols vitals contra el Reial Madrid, l’Espanyol i el Betis. Dos anys després, Diego López és una peça encara més important en el València, i, més enllà d’Espanya, ha despertat l’interés de clubs de la Serie A italiana i de la Premier i la Championship a Anglaterra.

Valor de mercat

La trajectòria del davanter asturià de 22 anys s’ha consolidat de manera rotunda en Primera Divisió. En els últims tres anys, el seu valor de mercat ha passat dels 25.000 euros als deu milions d’euros de l’actualitat, amb un pic el juny de 2024, a les portes del passat mercat d’estiu, de 14 “quilos”. Un preu que, presumiblement, tornarà a tindre quan finalitze esta temporada per poc que l’atacant asturià mantinga el seu estat de forma actual. Fa un any, va ser a l’abril quan Diego va ampliar fins a 2027 al complir les fites esportives que fixava el contracte.

