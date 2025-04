Educació comunica a les zones castellanoparlants que no crearà línies en valencià encara que ho votaren les famílies

Conselleria d’Educació ha enviat una circular als centres escolars per a explicar-los com s’han d’aplicar els resultats de la consulta de la llengua base de cara al curs que ve. En esta es diu que les zones de predomini lingüístic castellà només tindran una línia: llengua base castellà, encara que les famílies hagen votat per fer classe en valencià.

En les zones valencianoparlants, per contra, sí que hi haurà dos línies: valencià i castellà. El sindicat Stepv ha denunciat esta situació i assegura que es dona perquè “des del principi la llei estava preparada perquè en les zones castellanoparlants no es feren classes en valencià”. Conselleria d’Educació, de moment, no s’ha manifestat al respecte.

Més del 30 %

Cal recordar que moltes comarques castellanoparlants han votat per l’educació en valencià en més d’un 30 % (suficient per a crear una classe), especialment en els centres públics. L’Alt Millars, l’Alt Palància, el Racó d’Ademús, la Canal de Navarrés i la Foia de Bunyol en són alguns exemples. La Serrania, de fet, és l’única comarca castellanoparlant que ha votat majoritàriament pel valencià. No obstant això, segons la circular de Conselleria, la llengua base serà el castellà, no respectant el vot de les famílies.

Extracte de la circular que s’ha enviat als centres / Levante-EMV

El sindicat Stepv ha reclamat una solució urgent i ha amenaçat d’anar als tribunals si no es respecta el vot de les famílies en la consulta de la llengua. Segons explica, el programa informàtic creat per Conselleria per a la consulta no preveia l’opció del valencià en les zones castellanoparlants des d’un principi. De fet, l’article 8 de la llei ho establix com una opció poc probable, però que, en cas que passe, “s’establiran les mesures oportunes”.

Reduir hores en valencià

Marc Candela, portaveu de l’Stepv, ha recordat que l’última reforma de la llei de plurilingüisme aprovada pel departament de José Antonio Rovira (PP) també anava en la línia de reduir el nombre d’hores de valencià, facilitant l’exempció de la llengua en totes les zones de parla castellana i reduint el seu pes en les assignatures.

Rectificació immediata

El sindicat ha exigit una “rectificació immediata d’esta circular que no respecta la llibertat d’elecció de la llengua, amb la qual tant s’han omplit la boca el conseller d’Educació i el president Carlos Mazón, defensors d’una elecció que, en realitat, és una falsa, perquè ara es pretén negar que el nostre alumnat estudie en valencià”.

El conseller d’Educació, José Antonio Rovira, en la seua compareixença en la comissió de les Corts, este dimarts / Corts Valencianes

Consulta de la llengua

El valencià va guanyar per la mínima en la consulta de la llengua base entre les famílies amb un 50,5 % dels vots. Així ho assegurava el conseller d’Educació en la presentació de resultats, destacant que “guanyen les dos llengües i, sobretot, les famílies”. Per províncies, Castelló va votar un 70 % valencià, Alacant un 65 % castellà i València un 57 % valencià. Les ciutats de València i Alacant es van decantar les dos pel castellà en la consulta.

A Alacant, el Baix Segura ha votat un 95 % pel castellà, mentres que la comarca del Comtat ha votat un 87 % pel valencià. En la província de Castelló, la comarca de l’Alt Maestrat ha votat un 94 % en valencià, i el castellà ha obtingut un 71 % de suports a l’Alt Palància. Finalment, en la província de València, la Ribera Baixa ha tret un 85 % de suports al valencià, i la Plana d’Utiel-Requena ha votat un 92 % pel castellà.

La sorpresa del dia l’ha donada la comarca de la Serrania, qualificada de castellanoparlant, que, paradoxalment, ha votat majoritàriament pel valencià en les aules.

El conseller José Antonio Rovira va tornar a remarcar que, amb estes dades, “pràcticament el 100 % de les famílies tindran plaça en la llengua de la seua elecció”. “Estimem que succeirà alguna cosa semblant a l’admissió escolar, que sempre hi ha un 2 % d’estudiants que no tenen plaça a on demanen. Intentarem pal·liar això de la millor manera possible”, va defendre el conseller.

