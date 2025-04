Guerra de xifres entre Bielsa i Raga en el camí cap al congrés del PSPV

El compte arrere cap al congrés del PSPV en la província de València comença quasi com van acabar les primàries: amb guerra de xifres. Si en aquella ocasió eren paperetes i possibles vots nuls per a elegir el secretari general (va ser Carlos Fernández Bielsa per 21 vots), esta vegada les discrepàncies arriben amb el nombre de delegats que assegura tindre cada candidatura després de l’elecció en les diferents agrupacions.

El que sí que és segur és que el cap de setmana del 12 i 13 d’abril se celebrarà a Paterna el quint congrés provincial, la qual cosa suposa una picada d’ullet de Bielsa a un dels seus principals suports, Juan Antonio Sagredo, alcalde en esta localitat. Paterna es va convertir, el passat 2 de març, en un dels bastions a on la candidatura de Bielsa va aconseguir una diferència destacada enfront del seu aspirant, l’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga. En concret, Bielsa va obtindre 185 vots pels 7 de la candidatura de Raga.

Eixa sensació de jugar com a casa (o quasi) espera que li servisca a Bielsa per a tindre un congrés tranquil. Per a això, serà clau el nombre de delegats que compte a favor seu. Estos seran entre 346 i 347, amb discrepància segons la candidatura, i seran els qui voten l’executiva, encara pendent, així com la resta d’òrgans que es constituïsquen, i és ací a on se situen en estos moments les incògnites, amb esta elecció de delegats com una nova manera de mesurar el pes de cada un dels corrents.

Carlos Fernández Bielsa presenta els avals de la seua candidatura / Europa Press

La seua elecció s’ha dut a terme en les últimes setmanes en les diferents agrupacions locals de la formació. Amb els noms ja sabuts, la nova batalla està en la interpretació de quants hi ha afins a cada una de les diferents candidatures, dos bàndols que malgrat enterrar la destral de guerra (almenys, públicament) mantenen els matxets amagats en els calcetins, per si de cas.

Així, després de les diferents assemblees locals, la mateixa realitat té dades confrontades des d’un i l’altre bàndol, i, mentres fonts de l’espai encapçalat per Robert Raga (crítics amb Bielsa i pròxims a la direcció de país) asseguren que el repartiment ha sigut 179 a 168 a favor de l’alcalde de Riba-roja de Túria (51,6 % a 48,4 %, amb 347 delegats en total), els afins a Bielsa indiquen que han obtingut el 57 % dels delegats, amb 196 a 150, amb 346 en total.

Xoc de versions

Les dos candidatures apel·len a les xifres de què disposen, amb Excel, negociacions agrupació per agrupació i llistat de noms. Fonts de la candidatura de Raga defenen que els seus càlculs són similars als de les primàries, sobre els quals es basa el repartiment agrupació per agrupació, però amb l’avantatge d’haver-se imposat en algunes amb repartiment imparell que desequilibrarien la balança. Reivindiquen, a més, la concreció donada al nomenar delegats de màxima confiança.

Els números que defenen des de la candidatura de l’alcalde de Riba-roja de Túria són titlats de falsos per part dels pròxims a Bielsa, l’actual direcció provincial, que consideren que les xifres donades són una forma “de pressió” per a negociar la composició de l’executiva i asseguren que la militància “ja va decidir” el passat 2 de març. És més, afigen que esta diferència seria major si no hi haguera hagut el problema en Joves, amb denúncia de tupinada, una organització convertida en el canari en la mina de la tensió interna en el partit.

